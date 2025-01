Octavio Rivero se aleja de Universidad de Chile: "Si no pasa nada raro, seguiré en Barcelona"

Uno de los anhelos que tiene Universidad de Chile como refuerzo para esta temporada 2025 es el de Octavio Rivero, goleador uruguayo del Barcelona de Guayaquil con varios pasos por el fútbol chileno, entre ellos por Colo Colo.

Sin embargo, la opción de contar con el charrúa ya se esfumaría para los azules, luego de que el propio delantero manifestara su deseo de continuar en el cuadro ecuatoriano.

"Yo no sé nada (sobre las conversaciones con la U), no tengo mucha idea. Tengo contrato por un año y medio en Barcelona, así que si no pasa nada raro, seguiré acá", aseguró el atacante a la prensa local en el aeropuerto tras volver la noche del jueves a Ecuador.

Además, el ex Colo Colo añadió que "Barcelona es un club muy lindo, es muy importante por la gente que mueve, por lo grande que es, es el más grande del país".

Por último, Rivero reconoció que hace unos días se enteró del interés de los estudiantiles: "Me habían comentado del interés y dije que la U es un club muy importante, obviamente, como lo es Barcelona. Es muy lindo que se fijen en uno. Así que eso. Nada".



