Octavio Rivero deja atrás su pasado en Colo-Colo y asegura estar "feliz y orgulloso" de llegar a la U

Octavio Rivero vivió este lunes su primer día como futbolista de Universidad de Chile y, en conferencia de prensa, fue tema obligado su pasado en Colo-Colo, particularmente por una declaración que emitió hace unos años, asegurando que nunca jugaría en el cuadro azul por su cariño al "Cacique".

En ese sentido y para zanjar rápidamente la polémica, el atacante indicó que "hay una entrevista que hago en 2023, donde ahí dije que sí jugaría en la U. Algunos se agarran de un titular del pasado, donde dije cosas sin pensar. Hoy estoy feliz y orgulloso de jugar en este club".

Asimismo, el uruguayo remarcó que "espero ganarme (al hincha) dentro de la cancha, como lo he hecho en todos lados, ahí es donde se gana la gente, a los compañeros, espero aportar goles y ojalá que logrando algún título, eso me ilusionó de haber venido. Hay que mostrar compromiso, entrega y que después se cumplan los objetivos".

Consultado sobre su eventual reencuentro con el elenco popular, el ariete de 33 años sostuvo que "tengo el conocimiento de esos partidos y sé de la importancia que tienen tanto para la gente como para el club. No pienso en cómo me recibirán, pienso en mi equipo, y ojalá ganar y si Dios quiere poder convertir y ayudar a que el equipo esté allá arriba".

Sobre las negociaciones para su arribo al "Romántico Viajero", el oriental detalló que "estuvimos más de un año intentando venir. Hay un proyecto deportivo y objetivos muy grandes. El interés que mostraron en mí y el convencimiento fueron fundamentales para esta decisión. Cuando estuve en Chile, vi la magnitud de la gente de este club".

Consignar que Octavio Rivero firmó con la U después de un año y medio en Barcelona de Guayaquil, club con el cual registró 25 goles y una asistencia en 56 partidos.

