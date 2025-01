Obviando el paro del Sifup: ANFP programó la primera fecha de Copa Chile

Todo es incertidumbre en el fútbol chileno a raíz del paro que mantiene vigente el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el cual tiene en vilo en inicio de las competiciones.

Así y todo, desde la ANFP mantienen su idea de arrancar con la acción y tras agendar la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile para el próximo sábado al mediodía, anunciaron la programación para la primera fecha de la Copa Chile.



La acción arrancará el día anterior al pleito entre albos y azules, con el enfrentamiento de Palestino con Audax Italiano, elencos que se verán las caras a contar de las 18:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna. Un poco más tarde esa misma jornada, San Luis recibirá a Unión La Calera en Quillota.

Con respecto a los denominados grandes, el primero que saltará a la cancha será Universidad Católica, que medirá fuerzas con Everton a partir de las 18:00 del domingo 26 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Recién el miércoles 29 de enero será el turno de la U, que en el estadio Santa Laura visitará a Deportes Recoleta (19:00). Colo Colo, en tanto, hará de local ante Deportes Limache el jueves 30 a las 20 horas.



El único encuentro que está "en veremos" es el de Deportes Melipilla con Unión Española, debido al fallo del Tribunal de Penalidades que podría significar la desafiliación del Potro Solitario.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA COPA CHILE

Viernes 24 de enero

- Palestino vs Audax Italiano, 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna

- San Luis vs Unión La Calera, 20:30 horas, estadio Lucio Fariña Fernández

Sábado 25 de enero

- Cobresal vs Deportes La Serena, 18:00 horas, estadio El Cobre

- Magallanes vs Santiago Morning, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo

- Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción, 20:00 horas, estadio Joaquín Muñoz

- Huachipato vs Deportes Temuco, 20:30 horas, estadio Huachipato-CAP Acero



Domingo 26 de enero

- Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta, 12:00 horas, estadio Tierra de Campeones

- Unión San Felipe vs Santiago Wanderers, 18:00 horas. estadio Lucio Fariña

- Deportes Copiapó vs Cobreloa, 18:00 horas, estadio Luis Valenzuela

- Ñublense vs Curicó Unido, 18:00 horas, estadio Nelson Oyarzún

- O'Higgins vs Rangers, 18:00 horas. estadio Jorge Silva

- Universidad Católica vs Everton, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida

Lunes 27 de enero

- Deportes Melipilla (*) vs Unión Española, 19:00 horas, estadio Municipal de La Pintana

- San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido, 20:00 horas, estadio Carlos Dittborn

Miércoles 29 de enero

- Deportes Recoleta vs Universidad de Chile, 19:00 horas, estadio Santa Laura

Jueves 30 de enero

- Colo Colo vs Deportes Limache, 20:00 horas, estadio Monumental

