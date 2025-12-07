O’Higgins vuelve a la Libertadores y Meneghini reivindica su palabra: “Siempre lo sentí”

O’Higgins de Rancagua concretó este sábado una histórica clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, un objetivo que se resistió hasta los últimos minutos del campeonato, pero que finalmente se hizo realidad en el cierre de su partido ante Everton. Mientras Universidad de Chile ganaba en Iquique y se quedaba momentáneamente con el cupo, el cuadro celeste encontró el gol que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Luego del pitazo final, el técnico Francisco Meneghini vivió uno de los momentos más intensos de su carrera reciente. El entrenador, que durante la temporada aseguró que O’Higgins competiría internacionalmente, no dudó en reafirmar su convicción. “Cuando dije que íbamos a jugar una copa internacional no era humo, era lo que sentía”, expresó emocionado.

Incluso lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas: “Ahora quiero preguntarles si tienen el pasaporte al día, porque nos va a tocar viajar”.

Consultado por su futuro en el club —en medio de versiones que lo vinculan a la banca de Universidad de Chile para 2026— Meneghini optó por la mesura. “Ahora hay que disfrutar, celebrar. Trabajamos todo el año para esto. Luego vamos a charlar con los dirigentes. Este es un club hermoso”, señaló.

Con la clasificación asegurada, O’Higgins celebra el retorno a la competencia continental mientras su entrenador prefiere enfocarse en el presente y en un logro que, como él mismo dijo, no fue casualidad, sino fruto de un año de trabajo y convicción.

