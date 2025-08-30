O’Higgins volvió al estadio El Teniente donde se impuso 3-2 ante Audax Italiano

O’Higgins volvía este sábado a jugar en su estadio en Rancagua tras meses de remodelación para que se use como subsede del Mundial Sub 20.

Era un momento especial y supo sacarlo adelante porque en el reestreno se impuso 3-2 a Audax Italiano en un partido que dominó pero que terminó sufriendo.

El cuadro celeste, en el primer tiempo, ahogó a los audinos en la salida, los dejó sin conexión en la salida y, lo más importante, logró posicionarse en el área rival ante una defensa desarticulada y poco segura.

El 2-0 con el cual terminaron los primeros 45 minutos fue un justo y hasta corto resultado para un O’Higgins que desnudó todas las falencias de Audax.

Sin embargo, la escuadra de Juan José Ribera no bajó los brazos y, mediante cambios, dio pelea, primero con un descuento vía penal ejecutado por Leonardo Valencia (68’) y luego con una anotación de Benjamín Troyansky (84’) tras el 3-1 parcial que había impuesto Arnaldo Castillo (78’) con un soberbio cabezazo.

O’Higgins terminó, sim embargo, conservando su ventaja. Pero sufriendo más de la cuenta. Y si su arquero Omar Carabalí hizo tiempo excesivamente cada vez que la pelota le llegó en los descuentos, ello no reflejó más que una angustia que los celestes no estaban para vivir pero que tuvieron que soportar.

O’Higgins (3)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Moisés González (José Movillo, 46’), Nicolás Garrido, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Alan Robledo; Francisco González (74’, Joaquín Tapia), Bryan Rabello, Martín Sarrafiore (Joaquín Muñoz, 85’); Maximiliano Romero (Arnaldo Castillo, 64’). DT: Francisco Meneghini.

Audax Italiano (2)

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Yahir Salazar (Michael Vadulli, 46’), Esteban Matus (Gastón Gil, 46’); Jorge Espejo (Franco Troyansky, 79’), Marco Collao, Nicolás Orellana (Nicolás Aedo, 87’); Leonardo Valencia; Luis Riveros (Paolo Guajardo, 66’) y Eduardo Vargas (Lautaro Palacios, 46’). DT: Juan José Ribera.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio: El Teniente.

Goles: Maximiliano Romero (O’H, 18’) de penal, Martín Sarrafiore (O’H, 31’), Leonardo Valencia (AI, 68’) de penal, Arnaldo Castillo (O’H, 78’) y Franco Troyansky (AI, 84’).

Árbitro: Héctor Jona.

Público: 6.339 personas.

