O’Higgins vino de atrás y venció a Cobresal en El Salvador

Buena cosecha del conjunto celeste en su visita a El Salvador. Cobresal, en tanto, deberá buscar respuestas a la paupérrima campaña hasta ahora, que lo sitúa en la casilla 14, con apenas 10 puntos, jugadas 10 fechas.
Tras caer a mitad de semana frente a Sao Paulo 2-0 por la Copa Sudamericana, eras imperativo para O’Higgins rescatar los tres puntos en su visita a El Salvador, en partido válido por la 10° fecha de la Liga de Primera Mercado Libre.
Y así sucedió. Con anotaciones de Arnaldo Castillo y un doblete de Thiago Vecino, los dirigidos por Lucas Bovaglio vencieron a Cobresal por 3-2.
Todo comenzó de buena forma para el dueño de casa. Apenas 6’ de juego, Omar Carabalí despeja un cabezazo de Stefan Pino, pero en la segunda jugada Bryan Carvallo habilita a Julián Brea y este, con un colocado derechazo, venció la resistencia del portero rancagüino.
Obviamente, O’Higgins sintió el golpe y comenzó a llegar insistentemente al arco rival. Sin embargo, el conjunto minero se las arregló para defender la ventaja y salir de contragolpe. Primero a los 20, vía Bryan Carvallo, que estrelló el balón en el travesaño y ya en las postrimerías de la primera fracción Juan Fuentes permitió una eficiente contención de Carabalí.
Ya en el complemento, la historia se repitió, pero esta vez en favor de O’Higgins. Tras un tiro de esquina y el rechazo parcial de Jorge Pinos, Arnaldo Castillo señaló la igualdad para la visita a los 47’.
Pero cuando el partido y las acciones parecían equiparadas, un tiro de esquina servido por Bryan Carvallo (tras un disparo de media distancia que desvió Carabalí), el recién ingresado José Tiznado puso el 2-1 con impecable cabezazo en favor de Cobresal.
Sin embargo, la alegría y los abrazos duraron demasiado poco para el elenco de El Salvador. Thiago Vecino, que había ingresado hace escasos 4 minutos, volvió a poner en partido a O’Higgins al señalar el 2-2, y repitió a los 77’, ahora para poner 2-3 de O’Higgins sobre Cobresal.
Buena cosecha del conjunto celeste en su visita a El Salvador. Cobresal, en tanto, deberá buscar respuestas a la paupérrima campaña hasta ahora, que lo sitúa en la casilla 14, con apenas 10 puntos, jugadas 10 fechas.
Cobresal: Jorge Pinos: Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt (46’ José Tiznado), Christian Moreno, Antonio Castillo; Julián Brea, Aaron Astudillo, Juan Fuentes (46’, Renato Huerta), César Yanis (46’, Esteban Valencia); Bryan Carvallo y Stefan Pino. DT: Gustavo Huerta.
O’Higgins: Omar Carabalí; José Tomás Movillo, Leandro Díaz (90+1’, Benjamín Rojas), Nicolás Garrido, Felipe Andrés Faúndez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Ravello (70’, Thiago Vecino); Martín Sarrafiore (70’, Martín Maturana), Arnaldo Castillo y Francisco González (84’, Cristian Morales). DT: Lucas Bovaglio.
Gol: 6’, Julián Brea (C), 47’, Arnaldo Castillo (O’H), 69’, José Tiznado (cabezazo), 74’, Thiago Vecino (O’H), 77’, Thiago Vecino (O’H).
Estadio: El Cobre (El Salvador).
Árbitro: José Cabero.
