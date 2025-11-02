O'Higgins venció a la UC y enciende la disputa del Chile 2

A priori, Universidad Católica y O’Higgins llegaban al duelo disputado en el Claro Arena con la firme convicción de convertirse en el Chile 2 de la temporada.

De rendimientos en ascenso en las últimas fechas y con 48 y 44 unidades antes de arrancar el encuentro, cruzados y celestes comenzaron su encuentro con intensidad, ratificando que el premio mayor, la segunda plaza para la Copa Libertadores 2026, es el gran objetivo de ambos.

Un tiro libre de Bryan Rabello y, tras cartón, un contragolpe de Clemente Montes, a los 5’, prometía una batalla de equilibrios. Sin embargo, pasados los 15 minutos, O’Higgins comenzó a someter a su rival, y a tener el control del balón.

Un disparo de media distancia de Martín Sarrafiore, a los 14’, fue el primer aviso de lo que vendría. Y frente a la ansiedad de la UC al no tener las herramientas para recuperar el control de juego, comenzaron los errores en la salida y en la entrega de la pelota en mitad de terreno.



Fue así que a los 36’, una transición rápida a la salida del área celeste, encontró a Juan Leiva, cediendo de espalda para que Martín Sarrafiore avanzara con balón dominado, como preparando el remate a la entrada del área rival, pero optando por entregar a Maxi Romero, ya instalado en el sector izquierdo del área, quien vio a Luis Pavez avanzando frontal para tocarla suavemente y el formado en Colo Colo, con un potente zurdazo, venció la resistencia de Bernedo.

Ya en el complemento, el golpe para Católica fue de entrada. Una rápida jugada de O’Higgins por la izquierda, serie de toques, el balón cruza el área tras centro de Luis Pavez, nadie la saca en el local y Bryan Rabello aparece de frente para decretar el 2-0 definitivo.

De ahí en más, O’Higgins mantuvo el control del juego y Católica, presa de la desesperación, seguía cometiendo errores en la salida y en la elaboración del fútbol.

Ya en la hora de partido, la UC pareció tomar un segundo aire para ir por el descuento que lo devolviera al partido. A los 68’ lo tuvo Asta-Buruaga, a los 74 fue un cabezazo de Ignacio Pérez, un tiro de media distancia de Alfred Canales a los 87’ y un zurdazo de Juan Francisco Rossel a los 96’ fueron los intentos cruzados para cambiar su suerte.



A la postre, O’Higgins siempre tuvo el control del partido y Católica pagó cara la ausencia de su mediocampo estelar. De paso, perdió el invicto en el Claro Arena y permitió que los de Rancagua treparan en la tabla a la tercera casilla, alcanzando los 47 puntos, para disputar el Chile 2 con la UC, que se quedó con 48 como escolta del nuevo campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

U. CATÓLICA (0)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Nicolás Letelier (46’, Alfred Canales), Agustín Farías (57’, Ignacio Pérez), Leenhan Romero (57’, Juan Francisco Rossel); Eduard Bello (85’, Vicente Cárcamo), Diego Valencia, Clemente Montes (57’, Diego Corral). DT: Daniel Garnero.

O’HIGGINS (2)

Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Juan Leiva (52’, Felipe Ogaz), Matías Lugo, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore, Maximiliano Romero (72’, Rodrigo Godoy), Francisco González DT: Francisco Meneghini.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Claro Arena.

Gol: 34’, Luis Pavez (O’H) y 47’, Bryan Rabello (O’H)

Árbitro: Héctor Jona.

