O'Higgins vence por la mínima a Bahía y se ilusiona con avanzar en Copa Libertadores

Con un excelente marco de público en las tribunas del estadio Codelco El Teniente, O'Higgins se hizo fuerte ante su gente y derrotó por la cuenta mínima a Bahía, sacando una leve ventaja en la válida por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Pensando precisamente en el partido de este miércoles, el técnico Lucas Bovaglio había reservado a varios de sus titulares en el duelo del fin de semana ante Deportes Limache, experimento que le costó una derrota que privó a su equipo de saltar al primer lugar de la tabla.

Pero esta vez la apuesta sí le resultó al estratego, ya que tras un primer aviso de Francisco González (3'), el dueño de casa se puso en ventaja por medio del propio González, quien un minuto más tarde recibió el balón por la banda derecha, se acomodó para la zurda y sacó un zapatazo que se coló en el ángulo haciendo estéril la reacción del arquero.

Si bien las acciones de peligro escasearon tras la conquista del argentino, salvo por un cabezazo exigido de Bryan Rabello (25') que pasó rozando el larguero, lo cierto es que el cuadro rancagüino no tuvo mayores complicaciones para hacer circular el balón y mantener lejos de su zona al conjunto brasileño.

Los locales asestaron un nuevo golpe en el arranque del complemento, con Arnaldo Castillo conectando con la cabeza un centro de Felipe Faúndez (54'). Sin embargo, el VAR actuó y el árbitro tuvo que invalidar el tanto por una falta previa de Luis Pavez en el armado de la jugada.

Tal como sucedió en la fracción inicial, el "Capo de Provincia" sostuvo el orden táctico para cerrarle los espacios al combinado que adiestra el histórico exportero Rogerio Ceni. Con el paso de los minutos el "Escuadrón de Acero" empezó a presionar en terreno adversario aunque sin inquietar en demasía a un elenco chileno que por medio del expediente del contragolpe trató de aumentar las cifras.

Así el compromiso llegó a su final, con el "O'Hi O'Hi" obteniendo una ventaja que lo ilusiona pensando en la revancha del próximo miércoles en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

Antes de eso, O'Higgins recibirá este sábado a contar de las 18:00 horas a un Colo-Colo que viene encendido después de dos triunfos consecutivos.

IMÁGENES:

PURANOTICIA