O'Higgins vence como visitante a Everton y alcanza el liderato de su grupo en la Copa de la Liga

O'Higgins de Rancagua consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Everton, resultado que posiciona al "Capo de Provincia" como el exclusivo puntero del Grupo C de la Copa de la Liga.

Con esta victoria en el estadio Sausalito, el elenco visitante alcanzó las cuatro unidades, desplazando precisamente al cuadro viñamarino, que se mantiene con tres puntos tras sufrir su primer traspié en la competencia.

El trámite inicial mostró a un equipo forastero más incisivo. Durante la primera fracción, los dirigidos por Lucas Bovaglio inquietaron constantemente la portería defendida por Ignacio González, destacando las aproximaciones de Antonio Castillo a los 15' y 25', además de un remate de Martín Maturana a los 18'. Pese al dominio celeste, el local tuvo una oportunidad inmejorable en los pies de Nicolás Montiel a los 29', seguida de una notable doble intervención del arquero Omar Carabalí a los 33' para mantener el cero.

Cuando el primer tiempo expiraba, la paridad se rompió. Un preciso pase filtrado de Maturana encontró a Francisco González, quien a los 45' definió con un remate cruzado y rasante ante la salida del guardameta para establecer la ventaja parcial antes del descanso.

En el complemento, la escuadra de Walter Ribonetto adelantó líneas y encontró premio a su insistencia. A los 58 minutos, Braian Martínez envió un centro desde el sector derecho que Alan Medina conectó de cabeza para decretar el 1-1 transitorio. No obstante, pese al mejor momento futbolístico de los locales, O'Higgins supo replegarse y golpear en el instante preciso. A los 76', tras una rápida transición colectiva, Juan Leiva capturó el balón en la entrada del área y sentenció el 2-1 definitivo.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la presión de los auriazules, que no lograron vulnerar el ordenado esquema defensivo de los rancagüinos. Tras el pitazo final del juez Gustavo Ahumada, se confirmó el liderato de O'Higgins, que ahora se enfocará en su duelo ante Palestino el lunes a las 20:30 horas en La Cisterna. Por su parte, Everton buscará recuperarse frente a Deportes Limache el próximo martes.

Everton: Ignacio González; Cristopher Barrera (Amaro León, 65'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berrios, Joaquín Moya (Santiago Londoño, 83'); Lucas Soto, Alan Medina, Braian Martínez (Emiliano Ramos, 65'); Cristian Palacios (Nicolás Montiel, 7'). (DT: Walter Ribonetto).

O'Higgins: Omar Carabalí; Benjamín Rojas (Cristian Morales, 45'), Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Gabriel Pinto (Benjamín Pérez, 86'), Martín Maturana (Martín Sarrafiore, 72'), Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo, Bastián Yáñez (Joaquín Tapia, 72'). (DT: Lucas Bovaglio).

IMÁGENES

PURANOTICIA