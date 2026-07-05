O'Higgins vence a Unión Española y se acerca a octavos de la Copa Chile

O'Higgins venció por 2-1 a Unión Española en el estadio Santa Laura, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo E de la Copa Chile. Con este resultado, el conjunto rancagüino quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

El elenco celeste golpeó rápidamente en el primer tiempo. Bastián Yáñez abrió la cuenta a los 5 minutos y, siete minutos más tarde, Arnaldo Castillo amplió la ventaja mediante lanzamiento penal.

Unión Española reaccionó con el descuento de Andrés Vilches, quien marcó de cabeza a los 16', pero no logró evitar la derrota.

Con este triunfo, O'Higgins llegó a los 8 puntos y quedó en el segundo lugar del Grupo E, por detrás de Colo Colo, que suma 9 unidades. Deportes Recoleta tiene 4 puntos, mientras que Unión Española quedó eliminada al mantenerse con la misma cantidad de unidades.

La quinta fecha del grupo se completará este lunes, cuando Colo Colo reciba a Deportes Recoleta desde las 19:30 horas en el estadio Monumental.

Dependiendo de ese resultado, O'Higgins podría asegurar anticipadamente su paso a los octavos de final.

PURANOTICIA