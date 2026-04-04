O’Higgins se impone ante Audax Italiano en un ajustado duelo en El Teniente

La paridad de 10 unidades que registraban O’Higgins y Audax Italiano antes del pitazo inicial en Rancagua anticipaba un duelo de fuerzas equilibradas y alta competitividad. El desarrollo del juego confirmó las expectativas, culminando con una victoria por 2-1 para la oncena celeste. Pese al resultado adverso, el elenco de colonia mostró una notable mejoría en su funcionamiento colectivo en comparación a su reciente caída frente a Universidad de Chile por la Copa de la Liga.

Desde el arranque, los dirigidos por Lucas Bevoglio buscaron vulnerar la portería de Tomás Ahumada, desarticulando la última línea itálica mediante jugadas elaboradas. No obstante, la apertura del marcador no llegó por juego asociado, sino que fue obra de Martín Maturana (11’), quien aprovechó un rebote tras un tiro libre para poner en ventaja a los locales.

La respuesta de Audax no se hizo esperar y la intensidad no decayó. Solo cinco minutos después del primer tanto, una brillante resolución técnica de Nicolás Aedo —quien habilitó de taco— permitió que Giovani Chiaverano (16’) estableciera el empate transitorio. El trámite no estuvo exento de polémica, ya que el juez Juan Ignacio Lara y el VAR desestimaron lo que parecía un penal evidente cometido contra Arnaldo Castillo, privando a los rancagüinos de una oportunidad clara.

La tónica del encuentro se mantuvo durante los 45 minutos finales. El triunfo definitivo para el dueño de casa se gestó gracias a su persistencia ofensiva y a una maniobra precisa orquestada entre Maturana y Francisco González (48’), siendo este último el encargado de sellar el marcador. En el tramo final, Audax Italiano reaccionó tras verse nuevamente abajo en la cuenta, transformando al portero Omar Carabalí en la figura del cierre. Sin embargo, los esfuerzos audinos resultaron insuficientes para recuperar la igualdad en el puntaje frente a los rancagüinos.

FICHA TÉCNICA

O’Higgins (2): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela (José Movillo, 80’), Luis Pavez; Martín Maturana (Gabriel Pinto, 61’), Felipe Ogaz, Juan Leiva (Leandro Díaz, 80’); Francisco González (Bastián Yáñez, 80’), Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore (Joaquín Tapia, 75’). DT: Lucas Bevoglio.

Audax Italiano (1): Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo (Paolo Guajardo, 82’), Marcos Collao, Nicolás Aedo (Michael Vadulli, 61’), Esteban Matus; Federico Mateos (Fabián Loyola, 82’); Giovani Chiaverano (Rodrigo Cabral, 72’) y Franco Troyansky (Diego Coelho, 72’). DT: Gustavo Lema.

Liga de Primera (Fecha 8).

Estadio: El Teniente.

Goles: Martín Maturana (O’H, 11’), Giovani Chiaverano (AI, 16’) y Francisco González (O’H, 48’).

Árbitro: Juan Ignacio Lara.

PURANOTICIA