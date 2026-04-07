O’Higgins se estrena en la Sudamericana con un desafío de alto calibre ante Millonarios en Rancagua

La acción de la Copa Sudamericana 2026 arranca este martes para O’Higgins de Rancagua, escuadra que tendrá su estreno oficial en el certamen continental enfrentando a Millonarios de Colombia, en un duelo válido por el Grupo C de la competencia.

El escenario para este compromiso internacional será el Estadio El Teniente, donde el pitazo inicial está programado para las 20:00 horas.

Lucas Bovaglio, director técnico del conjunto de la Sexta Región, ha subrayado la importancia crítica de dejar los tres puntos en casa durante este debut, aprovechando la condición de local del equipo chileno. Sobre este punto, el estratega de los celestes fue enfático al señalar: “En los partidos internacionales lograr que el equipo visitante realmente se sienta visitante es trascendental para conseguir un resultado positivo”.

Para buscar el triunfo en esta primera jornada, la probable formación de O’Higgins estaría integrada por Omar Carabalí en la portería; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Alberto Pavez en la última línea; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva y Martín Sarrafiore en la zona media; para dejar en el ataque a Francisco González y Arnaldo Castillo.

En la vereda opuesta, el equipo de Bogotá presentaría como titular al volante nacional Rodrigo Ureña. Además, destaca en la delegación colombiana la presencia del histórico artillero Radamel Falcao, quien se anuncia como alternativa en el banco de suplentes.

La oncena titular de Millonarios para saltar al césped de Rancagua estaría conformada por Diego Novoa; Andrés Llinas, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Sebastián del Castillo, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Silva, Sebastián Valencia; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Cabe recordar que la actividad del Grupo C se completa este mismo día con el enfrentamiento entre Boston River de Uruguay y Sao Paulo de Brasil, duelo que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo a partir de las 20:30 horas.

PURANOTICIA