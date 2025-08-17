O'Higgins se despidió de San Fernando con un sufrido triunfo sobre Cobresal

En lo que pudo ser su último encuentro en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando antes de la reapertura de El Teniente, O'Higgins venció por 1-0 a Cobresal, reactivando la disputa por el codiciado Chile 3 de Copa Libertadores.

La frenética igualdad de la semana pasada ante Deportes La Serena dejó con un buen sabor de boca a los rancagüinos, que querían aprovechar la caída de Palestino para sumarse al lote de arriba. Los albinaranjas, en cambio, buscaban sacudirse de la caída ante el líder Coquimbo Unido.

La visita tuvo un desafortunado inicio de partido. César Yanis abrió la cuenta a los ocho minutos, sin embargo, el árbitro Mathías Riquelme anuló la conquista por posición de adelanto y tras cartón, Maximiliano Romero aprovechó un pivoteo de Esteban Calderón y con una volea metió la pelota en un lugar imposible para el arquero Jorge Pinos.



Los pupilos de Francisco Meneghini se mantuvieron en control del duelo y en varias oportunidades estuvieron cerca de aumentar las diferencias, sobre todo en los 32' con un tiro de Matías Sarrafiore que tapó el guardameta y después despejó un defensa. El forastero no se quedó de brazos cruzados y en los 35' Omar Carabalí le negó el empate a Cristhofer Mesías.

Gustavo Huerta ingresó un par de modificaciones para intentar cambiar la suerte de su equipo, sus dirigidos no ofrecieron respuesta en el arranque de la segunda mitad. Incluso, el dueño de casa por poco estiró las cifras pero Pinos tenía otros planes y desvió el derechazo de Esteban Calderón (53').

Aunque lentamente el elenco atacameño fue asumiendo un mayor protagonismo de las acciones, ese ímpetu no le alcanzaba para llegar con peligro al pórtico defendido por Carabalí. Recién en los 79' generaron una jugada de peligro, cuando Yanis cedió para Alejandro Márquez y este no pudo darle dirección a su remate.

Los nortinos probaron por varios medios hacer daño en el fondo rival pero no lo lograron, cosechando una caída que los dejó séptimos con 27 puntos. El Capo de Provincia, en cambio, llegó a 34 unidades, una por debajo de Palestino, que se estaría quedando con el cupo a Copa Libertadores como Chile 3.



El próximo viernes a contar de las 20:30, O'Higgins visitará a Deportes Limache en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, mientras que Cobresal recibirá en El Salvador a Unión La Calera desde las 15:00 del sábado 23.

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez (José Movillo, 89'), Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Bryan Rabello (Nicolás Garrido, 78'), Felipe Ogaz, Juan Leiva, Matías Sarrafiore (Rodrigo Godoy, 62'); Esteban Calderón (Francisco González, 62'), Maximiliano Romero (Arnaldo Castillo, 78'). (DT: Francisco Meneghini)

Cobresal

Jorge Pinos; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Cristian Toro; Cristopher Barrera, Benjamín Valenzuela (Alejandro Márquez, 45'), Diego Céspedes, César Yanis, Cristhofer Mesías (Aaron Astudillo, 70'); Félix Triñanes (Andrés Vilches, 45'), Diego Coelho. (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Jorge Silva Valenzuela, San Fernando

PURANOTICIA