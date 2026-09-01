O'Higgins reclama penal cobrado en derrota ante la UC y compara jugada con acción similar ante Colo-Colo : "No sé qué criterio toman"

O'Higgins cayó por 3-2 ante Universidad Católica en el Claro Arena, por el cierre de la 21° fecha de la Liga de Primera y en un partido donde en el cuadro celeste quedaron molestos por el arbitraje.

En ese sentido, el defensa Nicolás Garrido manifestó su disgusto por el penal cobrado a favor de los "cruzados" durante el primer tiempo con el aviso del VAR. Es que el zaguero recordó una acción similar ocurrida en la fecha antepasada frente a Colo-Colo, donde no se sancionó una falta contra Bastián Yáñez.

"Quedamos con una sensación de injusticia, porque contra Colo-Colo no nos cobraron el mismo penal, entonces no sé qué criterio toman. No quiero meterme más allá, pero nos queda ese sabor de injusticia", sostuvo el defensor.

En tanto, Ignacio Schor sostuvo: "Cuando jugamos contra Colo-Colo, empujaron a Bastián (Yáñez) dentro del área y no cobraron penal. Ahora ocurrió de la misma manera y sí cobraron penal para Católica. Entonces, uno no entiende por qué en una sí y en otra no".

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