O'Higgins podría sufrir una sensible baja para enfrentar a Boca: Omar Carabalí interesa en Barcelona de Guayaquil

Aunque O'Higgins está plenamente concentrado en las semifinales de la Copa de la Liga frente a Ñublense, en Rancagua también comienzan a proyectar el exigente desafío que supondrá la llave de playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, programada para disputarse en un par de semanas.

Sin embargo, de cara a esa serie internacional, el cuadro celeste podría perder a una de sus principales figuras de la temporada 2026. Se trata del arquero Omar Carabalí, quien despertó el interés de Barcelona de Guayaquil.

El guardameta, que recientemente entró en el radar de la selección de Ecuador con miras al Mundial de 2026, aparece como una de las alternativas del conjunto ecuatoriano para reemplazar a José David Contreras, quien podría continuar su carrera en el fútbol brasileño.

"Su perfil encaja en las características que busca Barcelona SC. El arquero ya cuenta con experiencia en el fútbol internacional, ha tenido continuidad en el campeonato chileno y todavía se encuentra en una edad que le permite proyectarse a largo plazo", informa el medio El Futbolero Ecuador.

La serie entre O'Higgins y Boca Juniors comenzará el 23 de julio en Argentina, mientras que el partido de vuelta se disputará el 30 del mismo mes en Chile, instancia en la que el conjunto rancagüino espera contar con todas sus figuras para buscar el paso a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

PURANOTICIA