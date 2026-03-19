O’Higgins, Palestino y Audax Italiano enfrentarán a difíciles rivales en la fase de grupos de Copa Sudamericana

La sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, se vistió de gala para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo que tendrá como representantes criollos a Audax Italiano, O'Higgins y Palestino, todos con un rival brasileño.

El "Capo de Provincia", que viene de quedar eliminado en Copa Libertadores a manos de Deportes Tolima, fue emparejado en la zona C con Sao Paulo, Millonarios y Boston River.

Por su parte, el "Tino Tino" dejó en el camino a Universidad de Chile en la ronda previa y ahora debe medirse con Gremio, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra.

La escuadra itálica, que venció por penales a Cobresal, tiene como adversarios a Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama y Barracas Central.

Cabe recordar que solo los punteros de cada grupo avanzarán a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una fase de playoffs con los terceros de sus zonas de Copa Libertadores.

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Puerto Cabello

Juventud

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O'Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing Club

Caracas

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River Plate

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabobo

(Imagen: @Sudamericana)

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