O’Higgins oficializa el retorno de Bastián Yáñez para reforzar su ofensiva

O’Higgins de Rancagua continúa dando forma a su plantel para la temporada 2026 y este sábado oficializó el retorno de Bastián Yáñez, quien se convierte en un nuevo refuerzo ofensivo para el equipo dirigido por Lucas Bovaglio.

A través de sus redes sociales, el club informó que el delantero chileno de 24 años firmó su vínculo con la institución, destacando su incorporación como parte del proyecto deportivo que busca consolidar a la Celeste tanto en el plano local como internacional.

Yáñez, formado en Unión Española y debutante en el profesionalismo en 2018, regresa al fútbol chileno tras su paso por Godoy Cruz de Argentina, donde durante la última temporada disputó 26 partidos, sumando experiencia en una liga altamente competitiva.

A lo largo de su carrera, el atacante acumula 166 encuentros oficiales, trayectoria que lo posiciona como una alternativa relevante para fortalecer el ataque rancagüino en un año que exigirá profundidad de plantel.

Cabe recordar que O’Higgins finalizó la temporada pasada en el tercer lugar del campeonato, con 56 puntos, resultado que le permitió clasificar como Chile 3 a la fase previa de la Copa Libertadores, desafío para el cual el club busca llegar con un equipo competitivo y equilibrado.

