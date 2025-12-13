O’Higgins negocia con Cecilio Waterman para reforzarse en la Libertadores

Cecilio Waterman, uno de los protagonistas del histórico título de Coquimbo Unido en la Liga de Primera, podría continuar su carrera en el fútbol chileno pese a no seguir en el elenco aurinegro de cara a la temporada 2026.

El atacante panameño fue uno de los goleadores del campeón nacional y su rendimiento despertó el interés de distintos clubes, entre ellos O’Higgins de Rancagua, que se encuentra clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores como Chile 3.

Las conversaciones entre el delantero y el elenco celeste se explican, en parte, por la inminente salida de Maximiliano Romero, quien retornaría a Argentinos Juniors tras finalizar su préstamo, liberando así un cupo de extranjero en el plantel rancagüino.

De concretarse la operación, Waterman tendría la opción de disputar nuevamente un torneo internacional en 2026, esta vez defendiendo a O’Higgins, en un desafío que le permitiría mantenerse en el fútbol chileno y competir a nivel continental.

PURANOTICIA