O'Higgins le metió presión a Limache con su triunfo sobre Ñublense

En una sólida presentación de principio a fin, O'Higgins impuso sus términos y derrotó por 2-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, trepando hasta el subliderato de la Liga de Primera a escasos puntos del puntero Deportes Limache.

Los chillanejos venían de cosechar un trabajado empate ante Coquimbo Unido en el norte del país que los dejó en una expectante zona de copas internacionales. El Capo de Provincia, en tanto, doblegó a Cobresal y quedó por apenas un punto debajo en la tabla respecto de su rival de esta tarde.

Ambos equipos brindaron un espectáculo entretenido y con varias ocasiones de riesgo en los primeros pasajes del duelo, pero finalmente fueron los rancagüinos quienes tomaron la delantera en el minuto doce luego de que Thiago Vecino se elevara por los aires para conectar un centro de Felipe Faúndez desde el sector derecho.



Casi tras cartón, el portero Nicola Pérez evitó el gol de Francisco González (14') y poco tiempo después, el travesaño le negó la igualdad a Felipe Campos cuando el guardameta Omar Carabalí estaba vencido después de haber achicado ante un embate ñublino.

Pasada la media hora de juego, Gabriel Graciani (31') emparejó las cifras, pero el árbitro anuló la acción por offside. Y apena unos minutos más tarde, Bryan Rabello asistió a González con un pase entrelíneas, "Pancho" se fue acomodando para su pie hábil y con un zurdazo cruzado aumentó las cifras (34').

Los pupilos de Juan José Ribera salieron con todo para afrontar el segundo tiempo con la misión de anotar al menos un tanto para meterse nuevamente en el partido. Y aunque oportunidades no le faltaron, muy pocas dieron dentro del marco que custodiaba el golero Carabalí.

Pasada la hora de compromiso, se hizo más evidente el dominio de los diablos rojos, que esta vez sí exigieron directamente al cancerbero forastero, que respondió en las ocasiones en que fue requerido (66' y 79'). La visita, con un ojo puesto en su próximo desafío internacional, se arropó en su zona y esperó la oportunidad de salir de contra.

En los descuentos, Sebastián Valencia recibió tarjeta roja directa por una fuerte infracción sobre Benjamín Rojas. El juez Juan Lara no titubeó al expulsar al zaguero local (90+4').

Gracias a esta victoria, el elenco celeste dio el salto hasta el segundo lugar con 19 puntos, dos menos que el líder Deportes Limache (21). El conjunto sureño, en tanto, se estancó en el sexto puesto con 17 unidades.

Este martes a las diez de la noche, O'Higgins enfrentará a Boston River por Copa Sudamericana y luego, medirá fuerzas con Deportes Limache desde las 20 horas del domingo tres de mayo por la Copa de la Liga. En dicho torneo, Ñublense se verá las caras con Cobresal, también a las 20:00 pero del sábado dos.

Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos (Fernando Ovelar, 64'), Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Joaquín González, 74'), Manuel Rivera, Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Diego Sanhueza (Ignacio Tapia,45'); Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 64'), Lucas Molina (Diego Céspedes, 45'). (DT: Juan José Ribera)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Leandro Díaz (Cristián Morales, 86'); Felipe Ogaz, Juan Leiva (Benjamín Schamine, 81'), Bryan Rabello (Gabriel Pinto, 70'); Francisco González, Thiago Vecino (Arnaldo Castillo, 70'), Martín Maturana (Benjamín Rojas, 70'). (DT: Lucas Bovaglio)

Expulsados: Sebastián Valencia (ÑUB, 90+4')

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Nelson Oyarzun, Chillán

PURANOTICIA