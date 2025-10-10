O'Higgins informó que "de mutuo acuerdo" se decidió rescindir el contrato de Joaquín Montecinos

En vísperas del retorno de la Liga de Primera tras el parón por el Mundial sub-20, O'Higgins sorprendió anunciando la salida de Joaquín Montecinos.

"Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional, Joaquín Montecinos", señalaron desde el cuadro rancagüino en redes sociales.

"Deseamos mucho éxito a Joaquín en sus desafíos profesionales futuros ¡Éxito en todo lo que viene!", agregaron.

Cabe recordar que el atacante estuvo en el centro de la polémica hace unos meses luego de que su técnico, Francisco Meneghini, revelara que el extremo pidió no ser citado para un duelo con Unión La Calera en medio de rumores que lo vinculaban con Colo-Colo.

Finalmente, ese traspaso no se concretó y el propio entrenador explicó que el veloz puntero debía "remar de atrás en la consideración, la prioridad será de quienes han mostrado un compromiso permanente con el equipo".

Desde entonces, Montecinos no entró en los planes de "Paqui", completando ocho partidos sin ser convocado, lo que derivó en su partida de la institución celeste.

En la presente temporada, el exseleccionado nacional estuvo presente en 18 compromisos del "Capo de Provincia", cosechando tres goles y dos asistencias.

PURANOTICIA