O'Higgins escaló hasta el segundo lugar de la tabla tras derrotar a D. Iquique que se mantiene en el fondo

En un emocionante encuentro disputado en el estadio Tierra de Campeones, O'Higgins tuvo que remar desde atrás para dar vuelta el marcador ante Deportes Iquique e imponerse por 3-2, recuperando el segundo puesto de la tabla y de paso, complicó aun más las posibilidades de salvación del colista de la Liga de Primera.

Los "dragones celestes" venían de una semana complicada con la salida del técnico Fernando Díaz a los tres días del partido de este viernes. La visita, en tanto, llegaba a este duelo con la misión de ganar para quedar nuevamente como escolta del superlíder Coquimbo Unido.

La necesidad de sumar para seguir soñando con la permanencia hizo que el local tomara protagonismo en el inicio del cotejo y luego de un discutido penal cobrado por el árbitro Juan Lara, Steffan Pino convirtió desde los doce pasos para poner por delante a los nortinos (12').

Sin embargo, el dueño de casa fue incapaz de sostener la ventaja por mucho tiempo y tras un pivoteo de Arnaldo Castillo, el mundialista sub-20, Felipe Faúndez agarró el balón de volea en el borde del área y emparejó las cifras para los dirigidos por Francisco Meneghini.

De ahí en más el compromiso no tuvo un dominador claro, con ambos equipos imprimiendo gran intensidad para tratar de llegar con peligro al arco contrario, pero el cuadro celeste fue más insistente y tomó la ventaja en el arranque del complemento gracias a un tanto de cabeza de Castillo.

No obstante, el Capo de Provincia no pudo ampliar la diferencia y rápidamente los iquiqueño consiguieron la igualdad. Diego Orellana metió un pase filtrado para Álvaro Ramos (58') y el goleador histórico del club marcó el 2-2 para felicidad de la banca integrada por Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos.

El elenco tarapaqueño fue acusando el desgaste de la contienda y le cedió la iniciativa al conjunto forastero, que pese a no capitalizar los remates de Martín Sarrafiore (71') y Rodrigo Godoy (88'), no se dio por vencido y concretó la victoria con un tiro libre de Bryan Rabello en los descuentos (90+1').

De esta manera, la escuadra rancagüina firmó su tercer triunfo consecutivo y escaló hasta el segundo lugar de la tabla con 44 puntos. El combinado de la Primera Región, en cambio, se mantuvo en el fondo de la tabla con 14 unidades y quedó a seis de la salvación.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Deportes Iquique visitará en Talcahuano a Huachipato. A continuación, O'Higgins recibirá en el estadio El Teniente al puntero Coquimbo Unido.

