O'Higgins derrota a Boston River y se consolida en el segundo lugar del grupo C en Copa Sudamericana

Con una victoria por 2-0 ante Boston River, O'Higgins ratificó su fortaleza como anfitrión en la Copa Sudamericana.

Este resultado permitió a los celestes escalar hasta la segunda ubicación del Grupo C al sumar seis unidades, posicionándose a un escaso punto de distancia de Sao Paulo, escuadra que registró un empate 0-0 en su visita a Millonarios.

La consolidación del triunfo para el conjunto local no fue inmediata, sino que se construyó de manera paulatina y metódica, ladrillo a ladrillo, durante el desarrollo del compromiso.

Apenas a los 4 minutos de juego, un certero derechazo de Martín Sarrafiore inauguró el marcador. Sin embargo, esta temprana anotación no logró otorgarle la calma necesaria a la oncena dueña de casa.

Con el transcurso de los minutos, el combinado uruguayo comenzó a identificar las zonas de gestación de juego de su adversario. Aunque el lateral izquierdo Jairo O’Neill continuó perdiendo su duelo particular frente a Felipe Faúndez, el ímpetu ofensivo de los locales experimentó una evidente disminución.

Esta merma en el rendimiento fue capitalizada por Boston River. A través de un hostigamiento constante, los visitantes lograron aproximarse a la portería custodiada por Omar Carabalí, si bien carecieron de la contundencia necesaria para concretar sus opciones.

Una vez superado ese pasaje de zozobra, la escuadra celeste retomó el control de las acciones y evidenció una clara determinación por sentenciar el enfrentamiento a la brevedad.

Dicho propósito se materializó rápidamente a los 59 minutos. Una destacada maniobra colectiva gestada por la banda izquierda culminó con la irrupción de Francisco González por el sector opuesto, quien se encargó de decretar el 2-0 definitivo.

A partir de ese instante, la capacidad de respuesta de Boston River fue nula. Las modificaciones tácticas ordenadas por el director técnico Ignacio Ithurralde no fueron suficientes para que el elenco charrúa lograra estrechar las cifras.

Por el contrario, las tarjetas rojas recibidas por Leandro Suhr (67’) y, en el tramo final, por Jairo O’Neill, transparentaron no solo la frustración por la caída, sino también la incapacidad de frenar a un cuadro que suele protagonizar jornadas memorables en el ámbito internacional cuando actúa en su propio reducto.

O’Higgins (2)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela (Leandro Díaz, 87’), Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González (Joaquín Tapia, 87’), Bryan Rabello (Bastián Yáñez, 73’), Martín Sarrafiore (Martín Maturana, 78’); Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 78’). DT: Lucas Bovaglio.

Boston River (0)

Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Gonzalo Reyna (Leandro Suhr, 61’), Federico Dafonte (Francisco Barrios, 61’), Franco Pérez (Facundo Muñoa, 46’); Agustín Amado; Yair González (Juan Manuel Acosta, 72’) y Francisco Bonfiglio (Francisco Marticorena, 81’). DT: Ignacio Ithurralde.

Copa Sudamericana (Fase de grupos, Fecha 3) Grupo C.

Estadio: El Teniente.

Goles: Martín Sarrafiore (O’H, 4’) y Francisco González (O’H, 59’).

Expulsados: Leandro Suhr (BR, 67’) y Jairo O’Neill (BR, 89’).

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).

PURANOTICIA