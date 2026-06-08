Tabilo se consolida como el 31° del mundo; Garin registra leve alza y Jarry sufre dura caída en el ranking

Concluido Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, la ATP actualizó este lunes su ranking mundial, una clasificación que dejó importantes movimientos para los principales tenistas chilenos del circuito.

La principal novedad la protagonizó Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional y escaló cinco posiciones, instalándose en el puesto 31 del mundo. El ascenso llega luego de alcanzar por primera vez en su carrera los octavos de final del major parisino, firmando una de las mejores actuaciones de un chileno en los últimos años en torneos de Grand Slam.

Por su parte, Cristian Garin también registró un avance al subir un lugar y ubicarse en el puesto 113° del ranking ATP.

Distinta fue la situación de Tomás Barrios, quien retrocedió dos casilleros, pasando del lugar 136° al 138°, mientras que Nicolás Jarry continúa atravesando un complejo presente deportivo. El nacional perdió nueve posiciones y descendió hasta el puesto 189°, quedando cada vez más cerca de abandonar el top 200 del circuito.

En cuanto al ranking mundial, también hubo importantes novedades dentro del top ten. Tras conquistar en Roland Garros el primer título de Grand Slam de su carrera, el alemán Alexander Zverev se mantuvo en la tercera posición, aunque logró acortar distancia respecto del español Carlos Alcaraz, segundo del escalafón.

Otro de los grandes protagonistas fue el italiano Flavio Cobolli, quien tras alcanzar la final en París ingresó por primera vez en su carrera al selecto grupo de los diez mejores tenistas del mundo, escalando desde el puesto 14° al 10°.

Asimismo, el canadiense Felix Auger-Aliassime ascendió al cuarto lugar, el serbio Novak Djokovic cayó hasta la séptima posición y el australiano Alex de Miñaur avanzó al sexto puesto.

TOP TEN ATP

1° Jannik Sinner (Italia) – 13.500 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) – 9.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) – 7.305 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) – 4.440 (+2)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) – 3.920 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) – 3.905 (+1)

7° Novak Djokovic (Serbia) – 3.760 (-3)

8° Daniil Medvedev (Rusia) – 3.760 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3.720 (0)

10° Flavio Cobolli (Italia) – 3.540 (+4)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo – 1.428 puntos (+5)

113° Cristian Garin – 554 (+1)

138° Tomás Barrios – 450 (-2)

189° Nicolás Jarry – 308 (-9)

316° Matías Soto – 171 (-16)

673° Daniel Núñez – 52 (+10)

679° Nicolás Villalón – 51 (-7)

732° Benjamín Torrealba – 43 (-16)

974° Bastián Malla – 20 (-3)

PURANOTICIA