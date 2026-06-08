Tomás Barrios cae ante Kokkinakis y se despide del Challenger de Bratislava

El tenista chileno Tomás Barrios (138° del ranking ATP) tuvo un breve paso por el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia, luego de quedar eliminado este lunes en su estreno del certamen.

Tras su reciente participación en la fase clasificatoria de Roland Garros, el chillanejo regresó a la competencia como el quinto cabeza de serie del torneo, pero no logró superar la primera ronda y cayó frente al australiano Thanasi Kokkinakis (527° del mundo y ex 65° del ranking ATP).

El oceánico se impuso por un doble 6-4, en un encuentro que se extendió por una hora y 52 minutos.

La diferencia se marcó en momentos clave del partido. Kokkinakis consiguió un quiebre en el séptimo juego del primer set y una nueva ruptura en el quinto game del segundo parcial, ventajas que le permitieron asegurar la victoria.

El triunfo cobra aún más relevancia considerando que el australiano atraviesa un proceso de retorno al circuito tras una grave lesión en el hombro, y que este torneo corresponde apenas a su cuarta competencia de la temporada.

Con este resultado, Barrios vuelve a despedirse tempranamente de un torneo y ahora enfocará sus esfuerzos en la gira sobre césped.

El chileno viajará a Inglaterra para disputar la próxima semana el Challenger 125 de Nottingham, certamen que marcará el inicio de su preparación sobre pasto con miras a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

En el tradicional torneo londinense, Barrios deberá disputar la fase clasificatoria, al igual que sus compatriotas Cristian Garin (113°) y Nicolás Jarry (189°), quienes buscarán un lugar en el cuadro principal del certamen.

PURANOTICIA