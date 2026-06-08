"Es una selección fuerte": Francisco Conceição llena de elogios a la Roja tras el amistoso ante Portugal

A pesar de la derrota por 2-1 frente a Portugal en el amistoso disputado en Oeiras, Lisboa, la Selección chilena recibió elogios por parte de uno de los jugadores del combinado europeo.

Se trata del delantero Francisco Conceição, atacante de la Juventus, quien valoró el desempeño mostrado por el equipo dirigido por Nicolás Córdova y destacó especialmente el trabajo colectivo de la Roja.

"De Chile yo creo que destaca el colectivo. Creo que es una selección fuerte, una selección que también tiene historia. No estuvieron muy bien allá en las Eliminatorias, pero siempre es una selección muy competitiva y siempre tiene sus cualidades", expresó el atacante portugués.

Conceição también resaltó la intensidad y la propuesta táctica exhibida por el conjunto nacional durante el encuentro.

"Es un equipo muy aguerrido, que jugó más al contraataque porque también jugaba contra nosotros, que somos una gran Selección. Fue bueno para preparar lo que van a ser nuestros primeros tres partidos de la Copa del Mundo", añadió.

Tras el compromiso ante Portugal, la Selección chilena ya centra su atención en el segundo amistoso de esta fecha FIFA de junio. El equipo de Nicolás Córdova enfrentará este 9 de junio a República Democrática del Congo en el Stade de la Source de Orleans, Francia, en un nuevo examen de preparación internacional.

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