O’Higgins debutó con solidez en la Copa Sudamericana tras derrotar a Millonarios en Rancagua

El retorno de O’Higgins de Rancagua al plano internacional durante la presente temporada está rindiendo frutos positivos. Tras no conseguir el acceso a la fase grupal de la Copa Libertadores, el conjunto de la Sexta Región logró reponerse y asegurar su presencia en la Copa Sudamericana basándose en méritos deportivos.

En su estreno en este segundo certamen continental, el cuadro celeste demostró que tiene las herramientas para competir al máximo nivel. En el estadio El Teniente, los locales se impusieron con una justificada victoria de 2-0 ante Millonarios de Colombia, sumando sus primeras unidades en el Grupo C.

La estrategia implementada por el director técnico Lucas Bovaglio fue determinante. El sólido planteamiento permitió a la escuadra rancagüina dominar el mediocampo, zona donde ejercieron una presión asfixiante sobre los futbolistas colombianos. Aunque el equipo de Bogotá intentó profundizar mediante balones largos, sus atacantes encontraron escasas opciones para superar a una línea defensiva local que, pese a ser improvisada, se mostró impecable con el capitán Luis Pavez actuando en la posición de zaguero central.

Debido al desarrollo del juego, la apertura de la cuenta no resultó sorpresiva. Una nueva acción de presión por parte de los locales derivó en el primer tanto: Arnaldo Castillo conectó un certero cabezazo tras un centro preciso de Francisco González. Pese a que la delegación visitante reclamó una presunta infracción del atacante paraguayo-chileno, el gol fue validado a los 12 minutos.

Dicha anotación fortaleció la propuesta de O’Higgins y neutralizó cualquier intento de reacción de Millonarios. Al finalizar la primera etapa, la sensación en el recinto deportivo era que el 2-0 estaba mucho más cerca de concretarse que el empate de la visita. No obstante, en el inicio del complemento, el cuadro cafetalero tuvo una oportunidad clara cuando el 'Tuco' Contreras falló un remate bajo el arco defendido por Omar Carabalí.

A pesar de ese susto, el equipo chileno mantuvo el control y el orden táctico. La resistencia de Millonarios terminó de desmoronarse a los 66 minutos con la expulsión del defensor Jorge Arias. Con la ventaja numérica, O’Higgins sentenció el encuentro a los 82 minutos a través de un contraataque fulminante: Bastián Yáñez envió un centro que permitió a Francisco González definir sin oposición para establecer el 2-0 definitivo.

FICHA TÉCNICA

O’Higgins (2): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva (Gabriel Pinto, 88’); Francisco González (Benjamín Rojas, 88’), Martín Maturana (Bryan Rabello, 77’), Martín Sarrafiore (Bastián Yáñez, 77’); Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 84’). DT: Lucas Bovaglio.

Millonarios (0): Diego Novoa; Edgar Elizalde, Andrés Llinás, Jorge Arias; Mateo García (Stiven Vega, 70’), Sebastián del Castillo (Samuel Martín, 74’), Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia (Danovis Banguero, 70’); Rodrigo Contreras, David Macalister (Beckham Castro, 82’) y Leonardo Castro (Radamel Falcao, 70’). DT: Fabián Bustos.

Torneo: Copa Sudamericana (Primera fecha, primera fase). Grupo C.



Estadio: El Teniente.



Goles: 12' Arnaldo Castillo (O’H) y 82' Francisco González (O’H).



Incidencias: Expulsado Jorge Arias (M, 66’).



Árbitro: Roberto Pérez (Perú).

PURANOTICIA