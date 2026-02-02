O’Higgins amargó el retorno de D. Concepción a Primera División tras imponerse en Rancagua

Un amargo retorno tuvo Deportes Concepción a la Primera División luego de 18 años de espera. Los sureños recibieron un baldazo de agua fría por parte de un renovado O'Higgins, que aprovechó el aliento de su público para imponerse por 2-1 en el estadio Codelco El Teniente.

Los dueños de casa, ahora bajo el mando técnico de Lucas Bovaglio tras la salida de Francisco Meneghini a Universidad de Chile, querían arrancar el certamen con el pie derecho ante un "León de Collao" que debió modificar su localía debido a los incendios que afectaron a la región del Biobío.

El tramo inicial del cotejo fue intenso, con el "Capo de Provincia" exigiendo al portero César Dutra al primer minuto, mientras que la visita respondió con un remate de Ethan Espinoza que tapó Omar Carabalí (5'), quien de todas maneras tuvo poco trabajo durante la fracción inicial.

Tras este arranque prometedor, el cuadro rancagüino se hizo con el control del duelo y poco a poco fue encerrando el elenco penquista en su zona del campo, hasta que consiguió la apertura de la cuenta en el 28', cuando Francisco González pivoteó un centro para que Arnaldo Castillo empujara la pelota hasta el fondo de la red.

El forastero trató de reaccionar con un cabezazo de Joaquín Larrivey (35') que se encontró con las manos del golero, mientras que los locales tuvieron una doble ocasión en el 39' con Martín Sarrafiore y Felipe Faúndez exigiendo el brasileño Dutra que estaba evitando como podía que su equipo se fuera al descanso con una goleada a cuestas.

En el complemento los pupilos de Patricio Almendra comenzaron hacer circular el balón en terreno celeste y lentamente inclinaron la cancha a su favor. Sin embargo, las llegadas claras escasearon. El conjunto celeste, en cambio, fue moviendo sus piezas a vez que se asentaba en su zona para controlar de mejor manera al rival.

Cerca del final del compromiso se instaló la polémica. Ángel Gillard emparejó las acciones en el 79', pero el árbitro anuló la conquista por una discutible falta del delantero sobre Carabalí. Y cuando el esférico volvió a rodar, Bryan Rabello sirvió un centro desde el córner para que Miguel Brizuela convirtiera el segundo tanto con un certero frentazo.

En la agonía del tiempo extra, Fausto Grillo cumplió con la ley del ex con un potente testazo para sentenciar el definitivo 2-1 (90+7') luego de una larga espera para la confirmación del VAR.

Buen inicio de temporada para el combinado de la Sexta Región, que se instaló en el grupo de cinco equipos que sumaron de a tres en la primera fecha del torneo. La escuadra lila, por el contrario, quedó en el lote contrario y como colista por su peor diferencia de gol.

O'Higgins se mantendrá en casa para recibir este sábado a Deportes La Serena a contar de las 18:00 horas. Un día después, puntualmente a las 20:30 horas, Deportes Concepción tendrá la difícil misión de visitar el Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica.

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez (Benjamín Rojas, 87'), Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva (Benjamín Schamine, 74'); Francisco González (Rodrigo Godoy, 87'), Bryan Rabello, Martín Sarrafiore (Bastián Yáñez, 74'); Arnaldo Castillo (Thiago Vecino,82'). (DT: Lucas Bovaglio)

Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres (Brayan Véjar, 64'), Cristian Suárez, Fausto Grillo, Javier Rojas; Mario Sandoval (Nelson Sepúlved, 76'), Mauricio Vera (Ignacio Mesías, 86'); Leonardo Valencia; Aldrix Jara (Leenhan Romero, 76'), Joaquín Larrivey, Ethan Espinoza (Ángel Gillard, 76'). (DT: Patricio Almendra)

Árbitro: Francisco Gilabert

Estadio: El Teniente, Rancagua

