Núñez palpita el clásico ante Colo-Colo en el Monumental: "Nuestro momento nos permite ir y ser muy competitivos"

Este domingo, a las 15:00 horas en el estadio Monumental, se disputará una nueva edición del clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, en el duelo más atractivo de la 25° fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, el técnico del cuadro "cruzado", Nicolás Núñez, destacó el momento en el cual su equipo llega para enfrentar al "Cacique", aunque recalcó que todavía tiene que mejorar su rendimiento pese a sus últimos buenos resultados.

"Queremos jugar mejor, pero los resultados nos dan seguridad para jugar en un contexto difícil. (Colo-Colo) es un equipo que está peleando en dos frentes, motivado en la lucha por alcanzar al líder, pero nuestro momento nos permite ir y ser muy competitivos. Nos falta mucho funcionamiento, hay margen de mejora. No hay conformidad respecto a eso, pero sí con otras, como la disposición del equipo, pero tenemos autocrítica respecto al juego. El plantel también lo es, tienen la necesidad de exigirse", expresó el DT.

"Llegamos en momentos distintos, aunque los clásicos tienen el componente emocional que hace que las cosas se equiparen. Más que cambiar con respecto al partido anterior, en el Monumental Colo-Colo se instala mucho en campo rival y asume riesgos. Debemos atacar a campo abierto y ser certeros, tomarle valor a las oportunidades que uno se pueda generar", añadió.

Además, añadió: "Es una oportunidad importantísima para nosotros. De cara al rival, el contexto ayuda mucho, hay muchas cosas que más que por la espinita de haber quedado eliminados con ellos nos llena de confianza para competir muy bien. El partido de ayer (miércoles ante Cobreloa por Copa Chile) confirma lo que hemos visto, es un equipo que te intenta quitar la iniciativa, te presiona y quita balones en la construcción del equipo rival, son rivales. Hay muchos estímulos en que ellos se juegan mucho, pero nosotros también. Espero que sea un partido atractivo".

También, Núñez valoró el regreso del goleador Fernando Zampedri para su oncena titular: "En su ADN está el gol. El hecho de no haber estado en el partido anterior lo motiva, esperemos convierta para que se siga acercando al récord".

Por último, sostuvo: "De tranquilidad no hablaría, mientras no nos acerquemos al objetivo no podemos estarlo. Hemos ido creciendo en confianza. Tenemos que ganar seguridad. Jugamos para competir y sumar, lo hemos podido hacer".

