Nuevo líder en la B: San Marcos venció a Copiapó y le dejó tarea a Puerto Montt

San Marcos fue una visita ingrata para Deportes Copiapó y se impuso por 3-0 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, resultado que le permitió alzarse como nuevo líder de la Liga de Ascenso.

En la primera fracción todo le salió mal al dueño de casa. Lautaro Palacios erró un penal en el minuto 27, mientras que en el 37', Marcelo Filla recibió una roja directa y dejó a su equipo con diez elementos.

La escuadra ariqueña no tardó en aprovechar la ventaja numérica y desató todo su poder ofensivo en el complemento, estructurando la goleada con las conquista de Yerko Águila (51'), Camilo Melivilu (79') y Agustín Maidana (90+6').

De esta manera, el elenco santo saltó al primer lugar de la tabla con 17 puntos, superando por uno a Deportes Recoleta y a un Deportes Puerto Montt que más tarde enfrenta a Curicó Unido. Por su parte, el León de Atacama se estancó en el décimo puesto con nueve unidades.

En el otro duelo de la jornada, Magallanes venció por la cuenta mínima a Unión San Felipe gracias al solitario gol de Rubén Farfán (28').

Con este triunfo, los carabeleros se situaron en la sexta ubicación con 15 puntos. El conjunto aconcagüino, en tanto, se mantuvo undécimo con nueve unidades.

PURANOTICIA