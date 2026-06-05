Coquimbo avanza a semis de la Copa de la Liga tras vencer a D. Concepción y elimina a Colo-Colo

El equipo nortino derrotó 2-1 a Deportes Concepción como visitante, asegurando el primer lugar del grupo A y dejando sin opciones matemáticas al cuadro albo.
Coquimbo Unido sigue sumando aplausos en la temporada. El equipo nortino, actual campeón chileno, no sólo logró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que este viernes, pasó a las semifinales de la Copa de la Liga al derrotar 2-1 a Deportes Concepción como visitante y ganar así el grupo A del torneo.
El equipo de Hernán Caputto sumó 14 puntos, lo que es inalcanzable para su escolta Colo-Colo (10), que este domingo cerrará su participación en el certamen enfrentando a Huachipato en Talcahuano.
Los "piratas" comenzaron a hacer la tarea temprano porque a pesar de que los locales mostraron ganas de acercarse al área rival, fueron los dirigidos por Hernán Caputto los que dominaron los tiempos y manejaron la pelota.
Y, por cierto, no sólo eso porque pudieron reforzar aún más sus convicciones al abrir el marcador con un gol de su sello: con origen en una pelota parada (tiro libre de Juan Cornejo), pivoteo de un zaguero central (Manuel Fernández) y fantástica definición del otro (Benjamín Gazzolo).
Todo ello puso aún más ansioso a Deportes Concepción. Y no sólo a los jugadores dentro de la cancha, sino que también al DT Fernando Díaz quien poco antes de que terminara el primer tiempo hizo un cambio sólo por criterio futbolístico que indignó al que tuvo que salir de la cancha: Nelson Sepúlveda.
El segundo tiempo sí, fue mucho más activo.
Deportes Concepción se vio más ambicioso y logró empatar a los 60’ con un cabezazo de Matías Cavalleri, pero Coquimbo tuvo la capacidad de reaccionar rápido porque cinco minutos después, Nicolás Johansen, también de cabeza, puso de nuevo en ventaja a los nortinos.
En los últimos minutos, los lilas estuvieron cerca del empate que pudo prolongar la historia del grupo A. Pero esto no sucedió.
D. Concepción (1)
César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas (Javier Rojas, 76’); Yonathan Rodríguez (Ángel Gillard, 76’), Misael Dávila; Nelson Sepúlveda (Aldrix Jara, 42’), Jorge Henríquez, Ethan Espinoza (Matías Cavalleri, 55’); Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.
Coquimbo Unido (2)
Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani (Salvador Cordero, 62’); Cristián Zavala (Luis Riveros, 73’), Pablo Rodríguez (Benjamín Chandía, 46’), Alejandro Azócar (Dylan Glaby, 62’); Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 73’). DT: Hernán Caputto.
Copa de la Liga (Fecha 6) Grupo A.
Estadio: Ester Roa.
Goles: Benjamín Gazzolo (CQ, 21’), Matías Cavalleri (DC, 60’) y Nicolás Johansen (CQ, 65’).
Público: 3.863 personas.
Árbitro: Nicolás Millas.
PURANOTICIA