La Roja femenina pierde partido clave ante Ecuador y queda sin opciones de clasificar al Mundial de 2027

Rabia, frustración y tristeza. Tales fueron los sentimientos de la selección femenina adulta al quedar eliminada de la disputa del Mundial 2027 a disputarse en Brasil tras caer por 2-1 ante Ecuador en el estadio Nacional.

El equipo dirigido por Luis Mena, con esta derrota, quedó estancado en 10 puntos y en el quinto puesto de la clasificación en la etapa eliminatoria, lo que lo deja fuera del certamen a una fecha del término, puesto que en ella queda libre (los dos primeros van directo al Mundial y el tercero y cuarto a un repechaje).

Chile no hizo un buen partido pese al aliento de las más de 22 mil personas que llegaron a Ñuñoa.

No sólo eso. También cometió muchos errores como el que significó el primer gol de las ecuatorianas a los 36’ cuando Justine Cuadra aprovechó una desinteligencia en la salida de Chile entre Christinane Endler y Nayadet López.

En el segundo tiempo, si bien Chile alzó su nivel e incluso pudo empatar a los 73’ con un cabezazo de Vartiare Pardo tras un centro Valencia, aquello no sirvió de nada.

A los 79’, Nevely Bolaños convirtió un penal que le dio la victoria a las ecuatorianas y que terminó por ser un nuevo fracaso internacional del fútbol chileno.

PURANOTICIA