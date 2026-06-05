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San Luis de Quillota derrota a San Marcos de Arica y trepa en la tabla de posiciones del Ascenso

San Luis de Quillota derrota a San Marcos de Arica y trepa en la tabla de posiciones del Ascenso

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En el caso del conjunto del norte del país, "Los Bravos del Morro" se mantienen terceros con 25 unidades.

San Luis de Quillota derrota a San Marcos de Arica y trepa en la tabla de posiciones del Ascenso
Viernes 5 de junio de 2026 23:08
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San Luis de Quillota venció por 1-0 a San Marcos de Arica, en un partido válido por la fecha 15 de la Liga de Ascenso.

El duelo se disputó la noche de este viernes ante casi 3 mil personas en el estadio Lucio Fariña Fernández.

El único gol del encuentro para los dirigidos por Humberto "Chupete" Suazo fue obra de Fabián Pastenes, a los 28 minutos del tiempo inicial.

Con el triunfo, los "canarios" escalan posiciones y se ubican en el quinto lugar con 23 puntos.

En el caso del conjunto del norte del país, los "santos" se mantienen terceros con 25 unidades.

(Imagen: Alexis Chávez – Comunicaciones San Luis de Quillota)

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