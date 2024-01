Nuevo estadio de Universidad Católica tendrá césped artificial "de talla mundial nunca antes visto en Chile"

Universidad Católica confirmó que para el nuevo estadio utilizarán césped artificial, "de talla mundial nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en países de alta competencia futbolística, como Brasil".

Por medio de un comunicado, el conjunto "cruzado" aseguró que esta determinación se basó en "criterios futbolísticos tras un proceso que fue encabezado por todos los niveles del club. El objetivo de la decisión es tener una cancha siempre en perfecto estado y con las mismas condiciones para los jugadores, todos los días del año, más allá de factores climáticos o de la intensidad de uso que se le dé al campo de juego".

"Adicionalmente, en la superficie sintética se podrán disputar partidos de manera más frecuente, impulsando el desarrollo del fútbol femenino y formativo del club, sin verse afectada la calidad del campo de juego", complementaron en el escrito.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, respaldó esta determinación, argumentando que "el ámbito futbolístico siempre será lo primordial de nuestra gestión por lo que previamente visitamos canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial".

En la misma línea, el mandamás del elenco estudiantil destacó que "la superficie que tendrá el Nuevo Estadio de la UC es similar al campo de juego del Botafogo, que también fue realizada por FieldTurf. Nuestro estadio tendrá la versión más moderna y de última generación".

Por último, valoró que "lo positivo es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía".

