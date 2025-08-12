Álvarez anticipa el partido de la U ante Independiente por Copa Sudamericana: "Va a ser intenso, dinámico y con buen pie"

Este miércoles, Universidad de Chile recibirá a Independiente de Avellaneda, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y el técnico del cuadro azul, Gustavo Álvarez, brindó la habitual conferencia de prensa previa al partido. En la ocasión, el estratego argentino dijo no confiarse de la racha negativa de resultados con la que llega el Rojo, que no sabe de victorias en las cuatro fechas que lleva el torneo trasandino.

"A los equipos hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. El balance de este Independiente es muy bueno, en los partidos que no le tocó ganar fue muy superior al rival y mereció serlo. Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse, hay que ser superior al rival en esos tres factores. A partir de ahí se va a inclinar el trámite del partido. Tenemos que tener el carácter para ser dominadores del juego en los dos escenarios", expresó el DT del conjunto estudiantil.

Sobre los chilenos que defienden a Independiente, como son Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, sostuvo: "Trabajamos para neutralizar a todo el equipo y a partir de ahí apropiarnos de la pelota. No nos enfocamos solamente en tres jugadores (...) Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos tres no son la excepción, al contrario, lo enriquecen. Pablo Galdames tiene mucha trayectoria, Luciano Cabral es un jugador muy talentoso en los últimos metros, y Felipe Loyola en permanente crecimiento, no tiene techo".

Por último, el exadiestrador de Huachipato dejó atrás la tensión en el cierre del mercado de fichajes, donde finalmente no llegó ningún delantero para el equipo: "No tuve ninguna distracción y el club tampoco. Creo en el círculo virtuoso con buenas actuaciones que no espero, los genero. Tiene que ver con buenas decisiones, el respeto. Si va todo bien, tras el partido de mañana, el jueves entrenará todo el plantel con normalidad y eso es parte de que las cosas van bien".

