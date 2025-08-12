Aníbal Mosa ofrecería la gerencia deportiva de Colo-Colo a Iván Zamorano para el próximo año

Justo cuando en este 2025 cumple su centenario, Colo-Colo vive un complicado presente en el ámbito deportivo y también a nivel directivo.

En el último punto habría una distante relación entre la directiva de Blanco y Negro que preside Aníbal Mosa y el director deportivo, Daniel Morón.

Frente a esto, el timonel de la concesionaria que administra al "Cacique" estaría pensando en un eventual cambio, y según dio a conocer este martes radio ADN, una opción sería ofrecerle la gerencia deportiva a Iván Zamorano para el próximo año.

Cabe señalar que "Bam Bam" estuvo presente hace unos días en el estadio Monumental en el empate frente a Huachipato, ocasión donde Mosa habría intentado convencer al exgoleador y capitán de la Selección chilena.

