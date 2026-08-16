Ñublense vence 2-1 a Unión La Calera y agudiza su crisis en el fondo del torneo

En un duelo que terminó siendo más reñido de lo que parecía al final del primer tiempo, Ñublense se hizo fuerte en el estadio Nelson Oyarzún para vencer por un ajustado 2-1 a una Unión La Calera que sigue sin levantar cabeza en la Liga de Primera.

Invictos en el torneo desde hace cinco fechas, los diablos rojos buscaban una victoria para instalarse cerca de los puestos de clasificación a Copa Libertadores. Su rival la tarde de este domingo, en cambio, necesitaba imperiosamente de los tres puntos para tomar un respiro en su lucha por salir del sótano.

No obstante, fue el dueño de casa el que tomó las riendas del compromiso desde el principio y en un momento del encuentro donde estaba instalado de lleno en el área visitante, Sebastián Valencia (22') abrió la cuenta con un cabezazo al palo derecho del arquero Nicolás Avellaneda.

Lo más cercano que estuvo el cuadro calerano de emparejar las cifras fue con un remate de Nicolás Ferreyra (37') que fue bloqueado por un defensa. Y cuando parecía que los chillanejos se conformaban con la exigua diferencia, Valencia volvió a hacerse presente en el marcador con un zurdazo de larga distancia que se coló en el ángulo (44').

El elenco de la Región de Valparaíso modificó las piezas pero le costó asociarse en campo contrario para acercarse con peligro al marco custodiado por Nicola Pérez. Los locales, en cambio, estuvieron a nada de aumentar las diferencias, pero el árbitro anuló la conquista de Esteban Calderón (70') por posición de adelanto.

Finalmente, en una jugada de otro partido, el forastero tomó desprevenida a la retaguardia contraria y descontó gracias a un cabezazo de Christopher Díaz (76'). La conquista del "Coca" envalentonó a los pupilos de Martín Cicotello, que buscaron por todos los medios el gol del empate, pero este nunca llegó.

De esta manera, la escuadra sureña firmó su sexto cotejo en línea sin perder en el certamen, encumbrándose hasta el cuarto lugar con 29 puntos. Los cementeros, en cambio, se mantuvieron últimos con 13 unidades, seis por debajo de la línea de salvación.

El próximo viernes a las 20:30 horas, Unión La Calera visitará el estadio Bicentenario de La Florida para medirse con Audax Italiano, rival directo en la parte baja de la tabla. Ñublense, en tanto, enfrentará desde las 20:00 del sábado a una Universidad Católica que el martes chocará con Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores.

Ñublense

Nicola Pérez; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza (Felipe Campos, 86'), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 86'), Jovany Campusano; Matías Plaza; Gabriel Graciani (Esteban Calderón, 64'), Lucas Molina (Ignacio Tapia, 64'; Ignacio Jeraldino, 80'). (DT: Juan José Ribera)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Vicente Lavín, Juan Pablo Salomoni; Kevin Méndez, Camilo Moya (Yerko Leiva, 63'), Carlo Villanueva (Bayron Oyarzo, 45'), Yonathan Andía (Joan Cruz, 77'), Daniel Gutiérrez (Cristián Gutiérrez, 84'); Nicolás Ferreyra (Francisco Pozzo, 63'), Matías Campos López. (DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

PURANOTICIA