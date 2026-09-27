Universidad de Chile y Everton jugarán en doble jornada este domingo por Copa Chile

Sólo´puede pasar algo así en el fútbol chileno.

Tras la suspensión del encuentro jugado el jueves en el estadio Sausalito, por el tiro de bengalas desde las tribunas a la cancha, Universidad de Chile y Everton jugarán este domingo dos veces en el Estadio Nacional por la Copa Chile.

Y es que la Federación de Fútbol determinó que los siete minutos que restaban por jugarse en Viña -cuando la cuenta favorecía a la U por 1-0- se jugaran este domingo en Ñuñoa, que es el recinto donde estaba programada la revancha entre azules y viñamarinos por los octavos de final del torneo.

Así, a partir de las 14.45 horas -y sin acceso de público- Universidad de Chile jugarán el tiempo restante del primer partido, mientras que a las 17.30 horas ambos equipos volverán a la cancha para definir el ganador de la llave.

PURANOTICIA