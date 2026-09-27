Chile cae por la cuenta mínima ante Canadá en amistoso marcado por dos expulsiones

En un partido que se vio desvirtuado por desventaja numérica, la Selección chilena perdió por la cuenta mínima ante Canadá en el estadio BMO Field de Toronto, comenzando de mala manera su gira de amistosos por Norteamérica.

La Roja buscaba arrancar con el pie derecho el inicio de su largo camino para el Mundial de 2030 y lo hacía presentando una once bastante joven, en línea con la proyección que ha apuntado en varias ocasiones el técnico interino Nicolás Córdova, cuya continuidad sigue en duda.

Por su parte, el cuadro norteamericano llegaba a este encuentro con el respaldo de lo que fue su gran actuación en la Copa del Mundo, donde aprovechó su condición de organizador y avanzó a unos históricos cuartos de final, instancia donde perdió con Marruecos.

Los locales, que no contaron con la presencia de su principal figura, Alphonso Davies, asumieron el protagonismo del partido desde el inicio, exigió a Lawrence Vigouroux (10') y un minuto más tarde abrió la cuenta, luego de que Jonathan David empujara el esférico luego de un tapadón del cancerbero.

Aunque el rival era ampliamente superior, el combinado criollo igualmente se las ingenió para generar ocasiones de peligro en los pies de Darío Osorio (18') y Gonzalo Tapia (26'), a quien incluso le anularon un gol por posición de adelanto (33').

Pero todo esfuerzo se vino a pique con la expulsión de Lucas Cepeda, que vio la tarjeta roja luego de un forcejeo donde cayó al piso y con los zapatos rozó la cara de Richie Layrea, quien terminó ensangrentado. Aunque parecía que con la amarilla bastaba, el árbitro mexicano Marco Ortiz fue implacable y mandó a las duchas al complemento.

Así y todo, los pupilos de Córdova coqueteó con la igualdad gracias a los remates de César Pérez (41') y Osorio (47'). Sin embargo, la debacle fue total cuando el capitán Gabriel Suazo recibió su segunda amonestación y también tuvo que retirarse de la cancha rumbo a camarines.

De ahí en más, el compromiso se tornó en un monótono de parte de los "canucks", que manejaron el ritmo a su conveniencia y cada vez que aceleraron pusieron en aprietos al fondo del conjunto nacional, que increíblemente resistió los constantes embates del contrario (66', 73', 84', 87' y 89').

Al final el Equipo de Todos tuvo que conformarse con un resultado desvirtuado por la desventaja numérica, pero donde desde el juego fue superado cuando estaban en igualdad de condiciones, pese a tener algunas chances de claras para convertir.

La Selección chilena enfrentará este martes a Estados Unidos a partir de las 21:00 horas, en su segundo compromiso por tierras norteamericanas.

Canadá

Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fourgerolles (Jamie Knight-Lebel, 75'), Ralph Priso (Jovan Ivanisevic, 63'), Richie Layrea (Richard Chukwu, 88'); Nathan Saliba (Stephen Eustaquio, 63'), Mathieu Choinière, Tajon Buchanan (Junior Hoilett, 75'), Jacob Shaffelburg (Liam Millar, 63'); Jonathan David (Promise David, 63'), Cyle Larin (Jacen-Russell Rowe, 75'). (DT: Jesse Marsch)

Chile

Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez (Felipe Salinas, 77'), Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro (Felipe Loyola, 62'), César Pérez (Rodrigo Echeverría, 62'), Marcelino Núñez (Diego Ulloa, 52'); Darío Osorio (Ben Brereton Díaz, 77'), Gonzalo Tapia (Maximiliano Gutiérrez, 62'), Lucas Cepeda. (DT: Nicolás Córdova)

Expulsados: Lucas Cepeda (CHI, 34'), Gabriel Suazo (CHI, 50')

Árbitro: Marco Ortiz (México)

Estadio: BMO Field, Toronto

PURANOTICIA