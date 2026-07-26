Ñublense vence 2-0 a Palestino y presiona a la UC en la parte alta del torneo

Ñublense se adaptó a la perfección al barrial que hubo en la cancha del estadio Nelson Oyarzun para vencer por un cómodo 2-0 a Palestino, escalando hasta la parte alta de la Liga de Primera a escasos puntos del sublíder del torneo, Universidad Católica.

El dueño de casa marcó la pauta del encuentro desde el inicio del mismo, tuvo un par de aproximaciones que no pudo concretar (2' y 4') pero tuvo su revancha en en el minuto 23 gracias a un cabezazo que conectó Sebastián Valencia tras centro de Matías Plaza y se puso por delante en el duelo.

La visita esbozó una tímida reacción con un tiro de César Munder que repelió el portero Nicola Pérez y cerca del final de la primera fracción, Plaza bajó el balón para Lucas Molina y el atacante aumentó las diferencias con un remate cruzado (44') que dejó sin reacción a Sebastián Pérez.

En el tiempo extra, el poste le negó el descuento a Gonzalo Tapia (45+2') en una acción que ilusionaba al elenco de colonia de cara al complemento. Sin embargo, al menos en el comienzo de la segunda mitad los pupilos de Guillermo Farré no aceleraron la marcha ni inquietaron a un cuadro chillanejo que tuvo algunas aproximaciones para haber ampliar las cifras.

El técnico visitante intentó cambiarle la cara a su equipo agotando cambios para el 64', apostando por el ingreso, entre otros, de Joe Abrigo, ausente por lesión desde la primera fecha. No obstante, el volante creativo nunca pudo conectarse con sus compañeros para hilvanar una jugada de peligro que complicara al cancerbero ñublino.

Con este triunfo, los diablos rojos escalaron hasta la tercera ubicación con 25 puntos, dos por debajo del sublíder Universidad Católica y catorce menos que el puntero Colo Colo. El conjunto baisano, en tanto, se mantuvo séptimo con 24 unidades.

Palestino volverá a ver acción el próximo sábado a las 17:30 horas para enfrentar al vigente campeón de la liga, Coquimbo Unido. Por su parte, Ñublense visitará a Deportes Limache a contar de las 20:30 de ese mismo día.

Ñublense

Nicola Pérez; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza (Bastián Muñoz, 90+2'), Lorenzo Reyes (Carlos Salomón, 87'), Manuel Rivera, Jovany Campusano; Matías Plaza (Christian Mansilla, 75'), Gabriel Graciani (Felipe Campos, 75'), Lucas Molina (Alex Valdés, 75'). (DT: Fernando Solís)

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez (Jonathan Benítez, 45'), Vicente Fernández, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza (Ian Alegría, 63'), Gonzalo Tapia (Joe Abrigo, 64'); Bryan Carrasco (Marcelo Eggel, 45'), Nelson Da Silva (Ronnie Fernández, 64'), César Munder. (DT: Guillermo Farré)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

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