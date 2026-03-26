Ñublense sorprende a la UC en Chillán y “Coto” Ribera lanza crítica: “Esperábamos un poquito más”

Ñublense derrotó el miércoles por 1-0 a Universidad Católica en Chillán y dio una de las sorpresas de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026.

Tras el cotejo, el técnico de los Diablos Rojos, Juan José Ribera, aseguró que se sorprendió del planteamiento de los cruzados y que esperaba un poco más del rival.

"Fue un partido parejo. Me sorprendió el primer tiempo, que Universidad Católica nos cediera el terreno, esperábamos un poquito más de presión alta. Las mayores ocasiones de ellos fueron de contra", expresó el "Coto" a TNT Sports.

"El segundo tiempo fue parejo, después retrocedimos un poco y en los últimos minutos hubo muchos balones largos; el equipo mantuvo siempre la tranquilidad. Fue un partido ordenado, de mucho sacrificio y espíritu", añadió.

En tanto, Felipe Campos, quien fue elegido la figura del partido por la transmisión, sostuvo: "Creo que estamos en un grupo muy unido y fuerte, eso se vio. Teníamos esa espinita del partido pasado, lo trabajamos así. Sabíamos que ellos se iban a guardar jugadores porque tienen un partido importante".

PURANOTICIA