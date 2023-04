Ñublense sería descalificado de la Copa Chile por alineación indebida en partido ante Comunal Cabrero

¡Golpe en el fútbol nacional! Ñublense de Chillán sería descalificado de Copa Chile por cometer una irregularidad en la formación que dispuso para enfrentar a Comunal Cabrero, según información de La Tercera.

El problema fue que, mientras el partido se desarrollaba, el entrenador chileno hizo ingresar a la cancha de Manuel Rivera, futbolista que no fue incluido en la plantilla que el coordinador del club entregó a los jueces del compromiso.

De acuerdo a El Deportivo, esta irregularidad provocó que se decretara como ganador al cuadro de la región del Biobío por 3-0, resultado completamente inverso respecto del compromiso disputado el domingo recién pasado.

De hecho, en las bases de la Copa Chile se señala que "si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, el título de Campeón se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3x0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor".

Junto con ser expulsados del certamen, los "Diablos Rojos" arriesgan una sanción económica, pues en el mismo reglamento se asegura que "en el caso que el equipo infractor haya perdido el partido se le aplicará una multa de 500 UF".

PURANOTICIA