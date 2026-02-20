Ñublense se impuso sobre la hora a U. La Calera y escaló a lo más alto de la Liga de Primera

Tras un partido opaco que ofreció escasas emociones en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, Ñublense derrotó por la cuenta mínima a Unión La Calera y se convirtió en el nuevo puntero de la Liga de Primera, superando por un escaso margen a Deportes Limache.

El cuadro "cementero" se presentó con la obligación de ganar para sacudirse de la derrota ante Colo-Colo y, de paso, trepar a la cima del torneo. Los pupilos de Juan José Ribera, en cambio, venían de vencer a Audax Italiano, manteniendo su invicto en el certamen.

Pese al bueno nivel que han exhibido estos equipos en este inicio de año, animaron un duelo para el olvido en los primeros 45 minutos, brindando un pobrísimo espectáculo con ambos anulándose mutuamente y generando escasísimas ocasiones de peligro.

De hecho, al margen de un par de tibias aproximaciones del dueño de casa (27' y 39'), la llegada más clara fue para los chillanejos con un centro rasante de Gabriel Graciani que Ignacio Jeraldino conectó de inmediato y desvió desde una inmejorable ubicación.

El partido no levantó en la segunda fracción y ni siquiera los cambios permitieron que caleranos o ñublinos se hicieran con el control de las acciones y recién en el 74', los locales coquetearon con la apertura de la cuenta, con Francisco Pozzo dando un sutil toque a un centro de Christopher Díaz y el guardameta Nicola Pérez estirándose para evitar la caída de su arco.

Sobre el final del compromiso el combinado que adiestra Martín Cicotello estuvo cerca de terminar con la paridad, pero finalmente, fueron los "diablos rojos" quienes se quedarían con la victoria gracias a una agónica conquista de Lucas Molina (90+2'), quien aprovechó un rebote en el palo para anotar sin mayores complicaciones el único gol de la jornada.

De esta manera, los sureños no solo cosecharon su cuarto pleito sin perder, sino que además se instalaron en lo más alto de la tabla con ocho puntos, uno más que Deportes Limache.

Por su parte, la escuadra de la región de Valparaíso se estancó en el quinto puesto con seis unidades, puntaje que podría bajar a cero si el Tribunal de Disciplina acoge las denuncias de Everton y Cobresl por presunta alineación indebida.

El próximo viernes en el marco de la quinta fecha de la competición, Unión La Calera recibirá a Audax Italiano a partir de las 20:30 horas. Ñublense, en tanto, se verá las caras con Universidad Católica desde las mismas 20:30 pero del domingo 1 de marzo.

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Joaquín Soto (Axel Encinas, 62'), Juan Manuel Requena; Kevin Méndez (Yerko Leiva, 62'), Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Carlo Villanueva, 87'); Francisco Pozzo (Matías Campos López, 87'). (DT: Martín Cicotello)

Ñublense

Nicola Pérez; Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Carlos Salomón, 81'); Gabriel Graciani (Diego Sanhueza, 62'), Matías Plaza (Lucas Molina, 70'), Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 62'), Alex Valdés (Fernando Ovelar, 81'). (DT: Juan José Ribera)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

