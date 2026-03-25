Ñublense se impuso por la cuenta mínima a una deslucida U. Católica en la Copa de la Liga

Ñublense se hizo fuerte como dueño de casa en el estadio Nelson Oyarzún, le cerró los espacios a una deslucida Universidad Católica y se impuso por la cuenta mínima en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga, trepando al liderato del Grupo B.

El técnico "cruzado" Daniel Garnero movió las piezas del equipo pese a la exigida victoria sobre Universidad de Concepción, destacando, por ejemplo, la salida de Gary Medel y el regreso a la titularidad de Bernardo Cerezo. Además, nuevamente no pudo contar con su goleador y capitán, Fernando Zampedri.

En la vereda opuesta, Juan José Ribera también ordenó varias modificaciones después de la igualdad ante Cobresal en el norte del país. Una de ellas fue el retorno del portero Nicola Pérez y de Gabriel Graciani, referente de los chillanejos desde hace dos temporadas.

Aunque la pelota estuvo del lado de los "diablos rojos" durante los primeros minutos, las principales ocasiones de peligro corrieron por cuenta de la visita, que tuvo en Clemente Montes a su hombre más incisivo (15', 20' y 31'). Justo Giani también coqueteó con el gol, pero se encontraba en posición de adelanto (22').

Poco a poco el dueño de casa fue inclinando la balanza nuevamente a su favor y tras un par de aproximaciones que no rindieron frutos, Ignacio Tapia recuperó la pelota cerca del área rival y se las arregló para conectar con Giovanny Ávalos, quien remató de zurda para abrir la cuenta en el epílogo del primer tiempo (45+2').

La visita cambió el chip en el complemento y por largos pasajes logró instalarse y causar estragos en la zaga contraria. Sin embargo, esto no le alcanzó para causar daño en la ordenada retaguardia de los sureños, que lentamente se fue animando y y estuvo a nada de aumentar las cifras con un zapatazo de Felipe Campos que remeció el poste izquierdo de Vicente Bernedo.

No obstante, los últimos pasajes del compromiso fueron completamente favorables para los estudiantiles, que ahora sí se lanzaron con todo sobre el arco custodiado por Pérez, quien se lució con una tapada a Branco Ampuero (81'). En una acción posterior, Diego Valencia y Martín Gómez se enredaron y no pudieron disparar cómodos en el área (86').

Con esta sufrida victoria en el bolsillo, los ñublinos -que en los descuentos sufrieron la expulsión de Franco Rami (90+6')- se instalaron momentáneamente en lo más alto de su zona con cuatro puntos, uno más que el conjunto precordillerano, que se quedó en el segundo puesto.

Universidad Católica cerrará la primera parte de la fase de grupos visitando a Cobresal desde las 18:00 horas del próximo lunes. Luego de ese cotejo, vendrá el turno de Ñublense para medir fuerzas con la UDEC.

Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 83'); Gabriel Graciani (Fernando Ovelar, 77'), Ignacio Tapia (Matías Plaza, 63'), Jovany Campusano; Giovanny Ávalos (Diego Sanhueza, 63'), Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 63'). (DT: Juan José Ribera)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (Daniel González, 77'), Branco Ampuero, Agustín Farías, Cristián Cuevas; Bryan González (Fernando Zuqui, 45'), Jhojan Valencia, Alfred Canales (Martín Gómez, 64'); Clemente Montes (Vicente Cárcamo, 77'), Diego Valencia, Justo Giani. (DT: Daniel Garnero)

Expulsados: Franco Rami (ÑUB, 90+6')

Árbitro: José Cabero

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

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