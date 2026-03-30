Ñublense se afianza en la cima del grupo B de la Copa de la Liga tras vencer a U. de Concepción

Con una sólida presentación en calidad de forastero, Ñublense derrotó por 2-0 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El resultado permite al equipo dirigido por Juan José Ribera recuperar el primer puesto del Grupo B de la Copa de la Liga, respondiendo a la presión que había puesto Universidad Católica tras su victoria previa ante Cobresal (3-1) en El Salvador.

El trámite del encuentro comenzó con ambos elencos resguardando sus propuestas tácticas, sin arriesgar en demasía durante los primeros pasajes. Sin embargo, la paridad se rompió a los 28 minutos tras una lucida acción colectiva de sello chillanejo: Jovanny Campusano recuperó el balón y cedió para Matías Plaza, quien profundizó por la banda derecha con Gabriel Graciani. El centro de este último fue capitalizado por Ignacio Jeraldino para marcar el 1-0 parcial.

Durante el complemento, el conjunto del "Campanil" evidenció serias dificultades para generar peligro real. La propuesta de Facundo Gareca se vio condicionada por la falta de delanteros de área naturales, debiendo utilizar a los volantes Ariel Uribe y Jeison Fuentealba en funciones ofensivas, lo que facilitó la labor defensiva de los "Diablos Rojos". La resistencia local terminó de desmoronarse a los 74 minutos con la expulsión del zaguero Leonel González.

Con superioridad numérica, Ñublense manejó los tiempos a su voluntad y encontró espacios para liquidar el compromiso. La sentencia definitiva llegó al minuto 82, cuando Fernando Ovelar concretó el segundo tanto que ratificó la victoria y el salto al liderato absoluto de su grupo al finalizar la primera vuelta del certamen.

Universidad de Concepción alineó a Santiago Silva; Jorge Espejo, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Harol Salgado (Cristóbal Zambrano, 66’), Bryan Ogaz (Pablo Parra, 73’), Facundo Mater, Antonio Díaz (Agustín Urzi, 66’); Ariel Uribe (Diego Sabando, 73’) y Jeison Fuentealba (Patricio Romero, 83’).

Por su parte, Ñublense formó con Nicola Pérez; Sebastián Valencia, Felipe Campos, Pablo Calderón (Osvaldo Bosso, 46’); Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 84’); Matías Plaza (Ignacio Tapia, 67’); Ignacio Jeraldino (Diego Sanhueza, 61’) y Giovanny Ávalos (Fernando Ovelar, 61’). El arbitraje estuvo a cargo de Nicolás Pozo.

PURANOTICIA