Ñublense recibe a Deportes Concepción buscando su cupo en la Copa Libertadores

Ñublense dio un golpe el fin de semana pasado al imponerse 2-1 a Universidad Católica, resultado que consolidó al equipo dirigido por Juan José Ribera en el grupo que, por ahora, está en la zona de clasificación a torneos internacionales.

Pero la escuadra chillaneja (32 puntos) quiere más: la ambición ahora es meterse en la disputa por clasificar como Chile 2 y llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Con eso en mente, Ñublense recibirá la noche de este sábado (20 horas) a Deportes Concepción, en encuentro válido por la fecha 21 de la Liga de Primera.

Pero la tarea no será fácil porque los penquistas están en racha desde que los dirige el DT Fernando Díaz y cuentan con 27 unidades que los tienen por ahora lejos de los lugares de descenso, que es donde estaban antes de la llegada de su entrenador.

La jornada sabatina se iniciará con en el encuentro que animarán en el estadio Lucio Fariña de Quillota (17.30 horas) Deportes Limache (27) y Everton (30).

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