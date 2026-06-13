Ñublense logra un agónico empate 2-2 ante Huachipato en Chillán

Ñublense logró un empate sobre la hora como local frente a Huachipato a quienes les impidió quedar como sublíderes del campeonato en un pleito que tuvo emoción hasta el final.

El conjunto chillanejo quería rubricar el buen semestre que han tenido, donde ya clasificaron a las semifinales de la Copa de la Liga, ahora con un triunfo frente a los acereros y meterse en zona de clasificación a torneos internacionales, pero Huachipato también tenía su objetivo. ya que la victoria les permitía trepar al segundo lugar.

El forastero, en una rápida combinación de Mario Briceño con Lionel Altamirano abrió rápidamente el tanteador a los siete minutos, con un remate preciso de este último ante la sorpesa de los asistentes al estadio Nelson Oyarzún.

El gol pegó duro y llevó a los locales a cometer una seguidilla de errores sólo dos minutos después. Osvaldo Bosso resbaló ante la irrupción de su arquero Nicola Pérez, en una desinteligencia de la última línea. Maicol León lo capitalizó y cedió para Kevin Altez que decretó el 2-0.

Antes del descanso, Ñublense buscó con esmero el descuento, que llegó a los 42' luego de un tiro de esquina, que a la altura del punto penal encontró un potente cabezazo de Gabriel Graciani que se coló en el ángulo superior derecho de Christian Bravo.

La segunda etapa tuvo a los Diablos Rojos volcados sobre el campo del equipo de la Usina, pero el dominio no encontraba premio. Inclusive los contragolpes de los dirigidos de Jaime García se veían más punzantes y traían aparejada la posibilidad de aumentar el marcador. Aunque tanta insistencia tendría su recompensa en el minuto 92’ de partido con el gol de Franco Rami.

Incluso en el último minuto un remate de Fernando Ovelar dio en el travesaño, que le hubiera dado una victoria a Ñublense, en un partido disputado de principio a fin.

Ñublense: Nicola Pérez, Felipe Campos (58’ Pablo Calderón), Jovany Campusano, Osvaldo Bosso (76’ Alex Valdés), Sebastián Valencia, Gabriel Graciani (76’ Franco Rami), Ignacio Tapia, León Mansilla (46’ Diego Sanhueza), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Ignacio Jeraldino (72’ Fernando Ovelar). DT: Juan José Ribera.

Huachipato: Christian Bravo, Lucas Velásquez, Maicol León (87’ Carlos Herrera), Guillermo Guaiquil (87’ Maximiliano Osorio), Nicolás Vargas, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Claudio Sepúlveda, Kevin altez (70’ Javier Cárcamo), Lionel Altamirano, Mario Briceño. DT: Jaime García.

Goles: 7’ Lionel Altamirano 0-1; 9’ Kevin Altez 0-2; 42’ Gabriel Graciani 1-2; 92’ Franco Rami 2-2

Estadio: Nelson Oyarzún

Árbitro: Gastón Philippe

PURANOTICIA