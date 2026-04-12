Ñublense le ganó a Universidad de Chile y dio el primer mazazo a Fernando Gago

Ñublense y Universidad de Chile tenían claro que el duelo que protagonizarían en Chillán determinaría cuál de los dos equipos, por ahora, se alzaría en el grupo de avanzada de la tabla de la Liga de Primera.

Era, entonces, un partido que se tendría que jugar en la cancha, pero también en las bancas.

Y los dueños de casa al final se llevaron la victoria porque en ambas situaciones superaron a su rival azul.

Advertido de que versión Gago de la U tiende a un intento de ataque constante por las puntas, el DT de los locales, Juan José Ribera, puso acento en la disputa de esos sectores con Gabriel Graciani por la derecha y Jovany Campusano por la izquierda, como agentes no sólo de contención, sino que también de ataque.

Y el resultado le fue satisfactorio para los Diablos Rojos porque pese a que Universidad de Chile logró romper en algunas ocasiones esas vallas, no tuvo la suficiente claridad en los tramos finales.



No sólo eso. A fines del primer tiempo fue Ñublense el que estuvo más cerca de abrir la cuenta ayudado por un par de pésimas salidas de la retaguardia azul que provocaron el enojo de Gago en la banca.

El panorama comenzó a hacer más favorable para la escuadra local conforme corrieron los minutos y los entrenadores empezaron a mover piezas.

Juan José Ribera acertó de entrada con Diego Sanhueza porque así abrió brechas mientras que Fernando Gago opuso la misma fórmula que le dio resultados ante La Serena: Agustín Arce e Ignacio Vásquez.

La pulseada la ganó Ribera quien, a pesar de que la U rondó el gol en los últimos 10 minutos, acertó de lleno con el ingreso casi al filo de Diego Céspedes quien, a los 91’, le dio la victoria a Ñublense con un tiro libre de manual.

La U lo sufrió. Con Gago en la banca, vivió su primera jornada de sombras.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Diego Sanhueza, 46’), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Diego Céspedes, 83’), Jovany Campusano; Matías Plaza (Fernando Ovelar, 83’); Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 56’) y Giovanny Ávalos (Ignacio Tapia, 67’). DT: Juan José Ribera.

Universidad de Chile (0)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales (Felipe Salomoni, 87’); Israel Poblete (Agustín Arce, 64’), Lucas Barrera; Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero (Marcelo Díaz, 72’), Eduardo Vargas (Juan Martín Lucero, 72’) y Lucas Assadi (Ignacio Vásquez, 64’). DT: Fernando Gago.

Liga de Primera (Fecha 9).

Estadio: Nelson Oyarzún.}

Gol: Diego Céspedes (Ñ, 91’) de tiro libre.

Árbitro: Cristian Galaz.

PURANOTICIA