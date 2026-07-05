Ñublense empata con Curicó Unido y clasifica a octavos de la Copa Chile

Ñublense igualó 2-2 frente a Curicó Unido en un encuentro válido por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Chile, disputado en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El punto le permitió al conjunto local asegurar matemáticamente su presencia en los octavos de final del torneo.

Ignacio Jeraldino abrió la cuenta para los dueños de casa a los 63 minutos, pero Rodrigo Colombo igualó transitoriamente a los 70'. Más tarde, Jovany Campusano volvió a adelantar a Ñublense a los 76', aunque Cristián Bustamante decretó el definitivo 2-2 a los 88 minutos.

El compromiso también estuvo marcado por las expulsiones. Henry Sanhueza dejó a Curicó Unido con diez jugadores a los 65' por un golpe sin balón, mientras que Manuel Rivera vio la tarjeta roja en Ñublense en los descuentos (90+7').

En el otro duelo del grupo, Universidad de Concepción derrotó 2-0 a Rangers en el estadio Federico Schwager, con goles de Facundo Mater (41') y Harol Salgado (75').

Con estos resultados, Ñublense lidera la zona con 10 puntos y ya aseguró su clasificación, seguido por Curicó Unido (8), Rangers (6) y Universidad de Concepción (4).

La última fecha se disputará el 4 de agosto, cuando Ñublense reciba a Rangers y el Campanil sea local frente a Curicó Unido.

PURANOTICIA