Ñublense derrotó a O'Higgins en la agonía y tomó ventaja en semifinales de la Copa de la Liga

Bajo un intenso aguacero en el estadio Nelson Oyarzún, Ñublense se encontró con una conquista de Ignacio Jeraldino en el epílogo del cotejo para derrotar por un ajustado 2-1 a O'Higgins, obteniendo una leve ventaja en las semifinales de la Copa de la Liga.

Aunque la visita tuvo la primera ocasión clara del encuentro en los pies de Martín Sarrafiore (11'), el dueño de casa aprovechó su conocimiento del campo de juego e inmediatamente después de un tiro de Ignacio Tapia que terminó en córner, Manuel Rivera remató al poste izquierdo y en el rebote, Pablo Calderón disparó adelantó a su equipo (25').

Sin embargo, los pupilos de Lucas Bovaglio no se quedaron de brazos cruzados, aceleró la marcha y llegó al empate en el minuto 37 luego de que Sarrafiore dejara pasar el esférico para Bastián Yáñez, quien definió fuerte y cruzado para emparejar las cifras (37'). Poco después, el portero local Nicola Pérez evitó lo que era el segundo tanto rival (40').

El cuadro ñublino salió con una disposición más ofensiva para afrontar el complemento pero sin la profundidad necesaria para inquietar al guardameta Omar Carabalí. Por si fuera poco, estuvieron a nada de quedarse con un hombre menos cuando Lorenzo Reyes vio su segunda tarjeta amarilla, no obstante, el árbitro Matías Assadi dio marcha atrás en su decisión por intervención del VAR (68').

Conforme fue avanzando el partido se hizo más evidente el control y la presión ejercida por los "diablos rojos" en terreno adversario, pero sin claridad en los metros finales. Y cuando parecía que bel resultado se mantendría como estaba, Ignacio Jeraldino se benefició de un deficiente despeje de la zaga del "Capo de Provincia" y sacó un zapatazo para decretar el definitivo 2-1 para los dirigidos por juan José Ribera

De esta manera, los chillanejos sacaron adelante un difícil encuentro y se quedaron con una exigua ventaja de cara a la revancha, agendada para este domingo a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente.

FICHA DEL PARTIDO

Ñublense

Nicola Pérez; Pablo Calderón (Lucas Molina, 80'), Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza (Fernando Ovelar, 68'), León Mansilla (Lorenzo Reyes, 45'), Manuel Rivera, Jovany Campusano; Alex Valdés (Felipe Campos, 45'), Ignacio Jeraldino, Ignacio Tapia (Matías Plaza, 24'). (DT: Juan José Ribera)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore (Martín Maturana, 80'), Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 80'), Bastián Yáñez (Rodrigo Godoy, 68'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Matías Assadi

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

PURANOTICIA