Noruega derrotó a Paraguay en el tiempo extra y clasificó a cuartos del Mundial sub-20

Noruega dio la sorpresa y eliminó a Paraguay del Mundial sub-20 de la FIFA, tras derrotarlo por 1-0 en el Estadio Fiscal de Talca, en un partido que debió definirse en el tiempo extra.

La primera incidencia relevante se registró a los 10 minutos, luego de un tiro de esquina a favor de la Albirroja: tras el centro, Tiago Caballero ganó por aire y su cabezazo impactó en la mano del defensor Rasmus Holten, acción que fue sancionada como penal tras revisión en el VAR.

A los 13’, y desde los doce pasos, el propio Caballero ejecutó el lanzamiento, pero su remate fue contenido por el arquero Einar Fauskanger. El rebote dio en el travesaño y la pelota terminó saliendo del campo.

Una de las escasas aproximaciones del elenco europeo llegó a la media hora de juego, tras otro tiro de esquina. Holten conectó de cabeza, pero su frentazo se fue apenas desviado.

El primer tiempo, al igual que gran parte del encuentro, careció de ocasiones claras en ambas áreas.

El complemento arrancó con polémica tras un gol anulado a Paraguay. A los 49 minutos, luego de un tiro libre y centro al área, Axel Balbuena se liberó de su marca y, a la altura del punto penal, conectó de cabeza para marcar la apertura de la cuenta. Sin embargo, el árbitro costarricense Keylor Herrera, tras revisión en el VAR, anuló el tanto por infracción de Balbuena sobre el defensor Vetle Auklend.

Un minuto más tarde, Paraguay desperdició una oportunidad increíble. Tras un pase filtrado, Rodrigo Villalba (50’) entró solo al área y definió rasante de derecha, pero Fauskanger contuvo. El rebote volvió a quedarle al delantero, quien definió de zurda con el arco vacío, pero increíblemente desvió su remate.

Cuando el partido entraba en su epílogo, Fauskanger empezaba a erigirse como la gran figura. A los 85’, tras un tiro de esquina y una segunda jugada, Lucas Guiñazú remató colocado al arco, pero el portero noruego, con una espectacular estirada y un manotazo salvador, despejó el balón evitando el gol paraguayo.

Pese a una revisión VAR en los descuentos por una eventual falta a favor de Paraguay, los 90 minutos concluyeron sin goles, forzando el alargue.

En los primeros 15 minutos del tiempo suplementario no hubo acciones de riesgo; solo se destacó una revisión por posible penal para Noruega, desestimada por el juez.

Finalmente, a los 115 minutos, cuando las energías ya escaseaban, llegó el golpe sorpresivo. Julian Laegreid desbordó por la banda izquierda, eludió a dos rivales y metió un pase atrás para que Niklas Fuglestad, con un potente zurdazo, clavara el 1-0 definitivo.

Pese a algunas embestidas guaraníes —más por ímpetu que por claridad futbolística—, además de uno que otro conato, el partido concluyó con el ajustado triunfo noruego.

Con este resultado, Noruega avanzó a los cuartos de final, instancia que se disputará este domingo 12 de octubre a las 20:00 horas en Valparaíso. Su rival será Francia, que también ganó en tiempo extra frente a Japón en el Estadio Nacional.

